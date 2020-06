Desde el inicio de la cuarentena, el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía (MEF), en coordinación con la Superintendencia de Banca y Seguros, empezaron a diseñar programas para amortiguar los impactos del cierre de casi todos los sectores productivos del país. Su aplicación fue posible gracias a los ahorros generados durante 20 años de disciplina fiscal, los ahorros acumulados en las cuentas individuales de los fondos de pensiones, el nivel de reservas internacionales y a la credibilidad del BCR. Y su ejecución se basó, en gran parte, en la solidez y la capacidad de respuesta del sistema financiero peruano. Este ha logrado canalizar transferencias del Gobierno, reprogramar deudas de clientes, otorgar nuevos créditos, cuidar los ahorros de millones de personas y mantener altos niveles de liquidez para preservar la cadena de pagos.

Ningún esfuerzo parece suficiente para compensar hoy las enormes deficiencias de nuestro Estado. Los déficits en salud, educación e infraestructura son quizás los ejemplos más visibles, pero ciertamente no los únicos. Pero en esta columna quisiera compartir con ustedes un aspecto de nuestra economía que sí ha funcionado para enfrentar la crisis.

En cien días los bancos han canalizado 3,8 millones de bonos del MEF sin costo para el Gobierno o los beneficiarios. Del mismo modo, han servido para que 7,4 millones de peruanos reciban S/26.000 millones de las AFP. Debemos seguir profundizando los esfuerzos para que todos los peruanos tengamos una cuenta bancaria a través de soluciones digitales y de la inclusión del Banco de la Nación.

Sin duda los programas de mayor alcance y con efectos más positivos para la economía serán Reactiva Peru y FAE-Mype. A la fecha, más de veinte instituciones financieras han evaluado y colocado más de 200.000 créditos por cerca de S/30.000 millones a tasas históricamente bajas. Este esfuerzo no tiene precedentes en nuestro país y está permitiendo que miles de empresas continúen operando. Más del 90% de estos créditos han sido colocados a pymes, lo cual demuestra la compleja estructura empresarial de nuestro país y la capacidad de distribución de la banca. Es importante entender que los préstamos a grandes empresas se convierten en pagos a miles de pymes también. Los muy pocos casos de empresas que no calificarían para Reactiva deberían corregirse y no desmerecen el notable esfuerzo realizado por el sistema y las autoridades. Sigamos construyendo juntos, con Reactiva 2, ese gran segundo impulso tan necesario para las empresas.

En paralelo, el sistema financiero ha reprogramado 55% de los créditos de consumo y pymes, facilitando el cumplimiento de las obligaciones a cerca de seis millones de clientes. Al extenderse la cuarentena, los bancos hemos continuado extendiendo facilidades, y hoy ofrecemos ampliaciones de plazo que resultan en cuotas hasta 50% menores a las originales.

La correlación entre el crecimiento de una economía y el desarrollo de su sistema bancario es muy alta. En los últimos 15 años nuestro PBI creció 140% y nuestro sistema bancario se multiplicó ocho veces. No existen economías en el mundo que puedan crecer sostenidamente sin sistemas financieros sólidos que acompañen el crecimiento otorgando créditos y financiando la inversión privada, motor de crecimiento y generación de empleo. Hoy contamos con ello gracias a un manejo serio y responsable de los bancos, un regulador técnico e independiente, una inteligente política monetaria del BCR, un entorno altamente competitivo y un marco de libre contratación. Todo esto le ha permitido al sistema invertir continuamente para elevar los niveles de servicio, mantener altos ratios de capital y poder atender a más de 10 millones de clientes. Esta fortaleza nos permite afrontar esta crisis y absorber caídas en utilidades de 80%, como las vistas en estos meses.

Por eso, a quienes hemos confiado el diseño de políticas públicas para mejorar nuestro país, desde la banca les decimos: unamos esfuerzos y conocimientos, y confiemos en las personas íntegras y de buena voluntad del sector privado. Aquellas que creen que el modelo requiere mejoras para construir un mejor país, más inclusivo y con mayor ciudadanía. Nuestro sistema de bancos, financieras, cajas y microfinancieras tiene oportunidades de mejora, pero durante estos cien días ha demostrado ser un sistema funcional para nuestra economía. Y para que pueda ayudarnos a salir de esta crisis, es fundamental que siga siendo regulado técnicamente. Estamos trabajando sin descanso para tener bancos sólidos, y bancos cada vez más cercanos y humanos, que contribuyan con su propósito principal: ayudar a construir un mejor futuro para todos los peruanos.