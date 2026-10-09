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El comando unificado y los límites de la mano dura

“La seguridad sostenible no depende de militarizar indefinidamente el país, sino de construir un Estado competente, coordinado y capaz de ejercer plenamente su autoridad”.

    Jorge Céliz Kuong
    Por

    General de división EP en retiro y excomandante general del Ejército del Perú

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Keiko Fujimori cuando anunció el comando unificado contra el crimen organizado, el úlitmo miércoles. Foto: Andina
    Keiko Fujimori cuando anunció el comando unificado contra el crimen organizado, el úlitmo miércoles. Foto: Andina

    La expansión del crimen organizado constituye uno de los mayores desafíos para la estabilidad latinoamericana. Las organizaciones delictivas han dejado de operar como bandas aisladas para convertirse en redes transnacionales que combinan violencia, corrupción, lavado de activos y tecnología. En el Perú, la extorsión y el sicariato han convertido la inseguridad en una amenaza directa contra la economía, la convivencia social y la autoridad del Estado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.