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El Congreso y el asedio a la justicia independiente

“El Parlamento ha cooptado instituciones claves del sistema de justicia mediante nombramientos politizados de figuras cuestionadas”.

    Paolo Barrero
    Por

    Politólogo por la PUCP

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    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    En los últimos meses de su mandato, el Congreso está eliminando uno a uno a sus últimos adversarios en el sistema de justicia. El jueves pasado inhabilitaron a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza con 69 votos a favor tras denunciar a 11 congresistas por la Ley 31473, sobre la “doble remuneración” para militares en retiro. En abril de este año, asimismo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ratificó al juez Oswaldo Ordoñez tras haber denunciado irregularidades del Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2024. La presidenta de esta institución fue congresista de Podemos Perú.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.