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El costo de la falta de resiliencia

“El debate que el Perú necesita ya no es cuánto cuesta construir para resistir. Es cuánto le sigue costando al país no hacerlo”.

    José Francisco León
    Por

    socio del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Benites, Vargas & Ugaz (BVU)

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Los fenómenos naturales no siempre pueden evitarse. Las consecuencias de una mala planificación, sí". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Los fenómenos naturales no siempre pueden evitarse. Las consecuencias de una mala planificación, sí". Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú no empieza a perder cuando llega el desastre. Empieza a perder mucho antes, cuando una obra pública se piensa solo para ser inaugurada y no para seguir funcionando cuando más se la necesita. El desastre no crea esa vulnerabilidad; solo la revela.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.