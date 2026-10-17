El costo invisible de la desinformación en salud

Buena parte de las decisiones sobre salud cotidiana se toman antes de llegar a un consultorio: en una búsqueda rápida en Internet, una recomendación en redes sociales, una herramienta de inteligencia artificial o una consulta en la farmacia cercana. Esto ocurre con especial frecuencia frente a malestares comunes, como el dolor de cabeza o muscular, donde muchas personas buscan alivio rápido. Cuando esas decisiones se basan en información confusa, incompleta o falsa, pueden tener consecuencias reales para el bienestar.

En ese entorno, consejos sin respaldo sobre cómo aliviar malestares comunes, mitos alrededor del uso inadecuado de medicamentos y tendencias virales sin sustento científico compiten con la evidencia en los mismos espacios donde las personas buscan respuestas. El problema no es solo el acceso a la información, sino la capacidad de reconocer qué es confiable, comprenderlo y aplicarlo correctamente.

El costo de esta brecha no es solo sanitario; también es económico. La desinformación puede llevar al uso inadecuado de medicamentos, retrasar una consulta, promover decisiones poco seguras o convertir una molestia manejable en una complicación mayor.

De acuerdo con el Índice de Inclusión en Salud, que desarrollamos en conjunto con Economist Impact, los costos anuales de atención médica son casi tres veces mayores para las personas con baja alfabetización en salud debido, entre otros factores, a un mayor uso de medicamentos recetados y una mayor recurrencia a servicios médicos y de emergencia1. El mismo análisis estima que los 40 países estudiados ahorrarían hasta US$303 mil millones al año si redujeran en un 25% esta brecha de conocimiento.

Por eso, la alfabetización en salud debe verse como una prioridad de prevención. No se trata de convertir a cada ciudadano en un experto médico, sino de fortalecer su capacidad para reconocer información confiable, leer indicaciones, entender en qué momento un malestar puede manejarse con autocuidado responsable y cuándo es necesario acudir a un especialista. En otras palabras, se trata de acercar la ciencia a las personas de una manera clara, útil y aplicable a su vida cotidiana.

En el Perú, este desafío cobra especial relevancia por el peso que tiene el autocuidado en la vida diaria de las familias y por la cercanía de espacios como farmacias, boticas y canales digitales. Esa realidad abre una oportunidad concreta para llevar información clara, comprensible y basada en evidencia allí donde las personas ya buscan orientación.

Cerrar esta brecha exige un esfuerzo compartido entre autoridades, profesionales de la salud, academia, medios de comunicación, sociedad civil e industria. La información confiable debe estar disponible en los canales donde las personas realmente buscan respuestas, con un lenguaje simple, oportuno y verificable. El autocuidado responsable no reemplaza la atención médica; la complementa. Bien orientado, puede ayudar a prevenir complicaciones, fortalecer la confianza y empoderar a la población para gestionar mejor su bienestar.

La salud cotidiana no empieza únicamente en un consultorio. Muchas veces comienza en una pregunta bien respondida, en una etiqueta comprendida o en saber cuándo un dolor cotidiano requiere orientación profesional. En un contexto donde la desinformación puede costar tiempo, dinero y bienestar, acercar la ciencia a las personas con un lenguaje claro, humano y confiable es una tarea impostergable.

Porque en salud, entender también es prevenir.