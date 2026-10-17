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El costo invisible de la desinformación en salud

“La alfabetización en salud debe verse como una prioridad de prevención. No se trata de convertir a cada ciudadano en un experto médico, sino de fortalecer su capacidad para reconocer información confiable”.

    Antonio Hernández Villarreal
    Por

    Presidente de Haleon para la Región Andina

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Buena parte de las decisiones sobre salud cotidiana se toman antes de llegar a un consultorio: en una búsqueda rápida en Internet, una recomendación en redes sociales, una herramienta de inteligencia artificial o una consulta en la farmacia cercana. Esto ocurre con especial frecuencia frente a malestares comunes, como el dolor de cabeza o muscular, donde muchas personas buscan alivio rápido. Cuando esas decisiones se basan en información confusa, incompleta o falsa, pueden tener consecuencias reales para el bienestar.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.