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El desafío de volver a encontrarnos

“Una nación se fortalece cuando personas distintas deciden construir un futuro común”.

    Guillermo Estrugo
    Por

    Vicepresidente del Consejo Interreligioso del Perú – Religiones por la Paz

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "Las Fiestas Patrias nos recuerdan que compartimos una misma historia y un mismo destino". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Las Fiestas Patrias nos recuerdan que compartimos una misma historia y un mismo destino". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Cada julio, cuando el Perú celebra un nuevo aniversario de su independencia, recordamos nuestra historia, honramos nuestros símbolos patrios y renovamos el orgullo de pertenecer a esta tierra. Las Fiestas Patrias representan, además, una oportunidad para reflexionar sobre el país que queremos legar a las próximas generaciones.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.