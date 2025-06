El 2026 marcará un hito para más de dos millones de jóvenes peruanos que votarán por primera vez en las elecciones generales del país. Este es un momento crucial para nuestra democracia, pues se abre una puerta a la inclusión activa de las nuevas generaciones en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, un inquietante dato enciende las alarmas, ya que, en las últimas elecciones generales, alrededor de un millón y medio de jóvenes decidieron no acudir a las urnas. Esta cifra refleja el creciente desinterés y desconexión de los jóvenes con el sistema político y las actividades cívicas del país.

Este comportamiento no puede ser entendido como un simple rechazo a la política. Al contrario, se trata de un síntoma de un malestar más profundo: la falta de confianza en las instituciones, la percepción de que la política no tiene un impacto real en la vida cotidiana de los jóvenes y la desinformación sobre el verdadero poder que tiene el voto en una democracia. A medida en que nos acercamos a los próximos comicios, debemos reflexionar sobre esta realidad y preguntarnos cómo podemos lograr que los jóvenes no solo voten, sino que se involucren activamente en las decisiones que definirán su futuro.

Para lograrlo, la educación cívica es esencial. Las universidades, colegios y plataformas juveniles deben promover una formación que no se limite a la teoría, sino que también incentive la participación en actividades políticas y cívicas. Los jóvenes deben entender cómo funciona el sistema democrático y cómo su voto puede influir en las decisiones políticas. La política debe ser vista como una herramienta para cambiar el entorno, no como un espacio cerrado o inaccesible. La clase política debe tomar consciencia de que la juventud tiene un papel fundamental en la democracia. Para construir una sociedad verdaderamente representativa, la política debe ser inclusiva y responder a las necesidades reales de los jóvenes, como el empleo, la educación de calidad y la salud mental. En esa misma línea, iniciativas como CADE Universitario están fortaleciendo su impacto, este año se tiene como objetivo la realización de 20 réplicas regionales en todo el país, consolidando así una visión descentralizada e inclusiva que conecta con los jóvenes en sus propios contextos.

El desafío es grande, pero no es imposible. Con el esfuerzo conjunto de jóvenes, universidades, instituciones públicas y organizaciones civiles, podemos fomentar una mayor participación en iniciativas estudiantiles, voluntariados, organizaciones juveniles o foros como CADE Universitario, que se llevará a cabo del 25 al 27 de junio por iniciativa de IPAE Acción Empresarial, una muestra de cómo se construye ciudadanía en la práctica con la participación de jóvenes líderes y representantes de 20 regiones del Perú.

Al final del día, los jóvenes no solo son el futuro del Perú; son el presente que fortalece la democracia desde sus aulas, barrios, redes y toda plataforma de participación. Cada conversación que impulsan, cada propuesta que presentan y cada alianza que lideran es ciudadanía activa. Nuestro foro dará visibilidad a múltiples experiencias reales de jóvenes que vienen ejerciendo con determinación su ciudadanía y su capacidad de generar progreso y mejora.

Las elecciones del 2026 representan una oportunidad para que su voz y liderazgo contribuyan a construir un país más justo y democrático cada día, no solo en las urnas. Espacios como CADE Universitario ofrecen el terreno fértil para profundizar ese compromiso, intercambiar ideas y llevarlas a la acción.