La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se convirtió en el núcleo de la ideología del régimen de Vladimir Putin. Rusia utiliza constantemente la narrativa de “la lucha contra el nazismo” para justificar su agresión contra Ucrania. Asimismo, cualquier otro país que se oponga a la política imperial rusa es rápidamente etiquetado como “nazi”.

En Rusia, la guerra de la URSS contra la Alemania nazi (1941-1945) tiene el nombre de “gran guerra patria” y, según la narrativa oficial, duró 1.418 días. La invasión a gran escala contra Ucrania ya supera los 1.500 días.

El llamado “desfile de la victoria” del 9 de mayo del 2026 demuestra, en realidad, la creciente debilidad de Rusia. Por primera vez desde el 2007, el desfile en Moscú se realizará sin equipamiento militar pesado. ¿Qué ocurrió? ¿Tienen miedo de algo? Resulta que el Kremlin teme los ataques ucranianos. Pocos días antes del desfile, helicópteros militares rusos están sobrevolando Moscú intentando interceptar drones. Una potencia mundial, no lo confundan.

Mientras el Kremlin continúa hablando de “victoria”, la guerra llega cada vez más profundamente al territorio ruso.

¿Conocen el famoso volcán de la ciudad rusa de Tuapse? Durante los últimos días se ha visto una enorme erupción, se ve incluso desde el espacio. En realidad, en la ciudad de Tuapse no existe ningún volcán. Lo que ya arde por una semana es una de las mayores refinerías rusas, utilizada para exportar petróleo y financiar la guerra. Tras ataques ucranianos, la instalación continúa incendiándose. Así arde también el futuro de Rusia en esta invasión.

En el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó cerca de 70.000 muertos y desaparecidos durante la época del terrorismo entre 1980 y el 2000. Es una tragedia nacional inmensa. Rusia pierde una cantidad similar de soldados (impactos de drones verificados con videos) aproximadamente cada dos meses en su invasión contra Ucrania. Dos décadas contra dos meses.

La situación es tan miserable para Rusia que el Kremlin intenta reclutar extranjeros mediante engaños. En medios peruanos han aparecido numerosos reportes sobre más de 100 peruanos que terminaron en el Ejército ruso contra su propia voluntad. Por ahora, solo 18 lograron regresar al Perú. Estamos muy felices por su retorno. Es mejor volver a casa que morir en Ucrania siendo un cómplice del ejército invasor asaltando una aldea de Donbás que tiene tres casas y que el Ejército ruso no ha podido capturar en cuatro años. Cada nuevo “día de la victoria” resulta más revelador.