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El “Día de la Victoria”: símbolo de una derrota inevitable

“El llamado ‘desfile de la victoria’ del 9 de mayo del 2026 demuestra, en realidad, la creciente debilidad de Rusia”.

    Yuriy Polyukhovych
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    Embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania en el Perú

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    Familiares de peruanos que fueron llevados a Rusia con engaños para luego unirse a la guerra, protestan fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
    Familiares de peruanos que fueron llevados a Rusia con engaños para luego unirse a la guerra, protestan fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

    La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se convirtió en el núcleo de la ideología del régimen de Vladimir Putin. Rusia utiliza constantemente la narrativa de “la lucha contra el nazismo” para justificar su agresión contra Ucrania. Asimismo, cualquier otro país que se oponga a la política imperial rusa es rápidamente etiquetado como “nazi”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.