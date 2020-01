América del Sur se está desmoronando. La rebelión popular en Chile es solo el ejemplo más extremo de un descontento que estalla o hierve en casi todas las naciones sudamericanas. La lucha entre la derecha y la izquierda se ha intensificado. Pero hasta ahora nada de lo que contribuye al crecimiento económico socialmente inclusivo ha resultado de estas protestas. ¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo los problemas de América del Sur reflejan los de Estados Unidos?

Millones de trabajadores se sienten abandonados por las élites egoístas y corruptas que dirigen sus países. Habiendo sido testigos de brotes de crecimiento económico y oportunidades, estos millones no ven ninguna perspectiva de avance. Ahora han descubierto que pueden encontrar poder en las redes sociales y en las calles.

En las últimas décadas, América del Sur ha oscilado entre dos estrategias fallidas de desarrollo económico. En una parte del mundo rica en recursos naturales, una estrategia ha utilizado la riqueza de la tierra para subsidiar el consumo urbano sin mejorar las habilidades y la productividad de los trabajadores. Si bien este enfoque ha democratizado la economía en el lado de la demanda, se rompe cuando los precios de los productos básicos caen. Además, es incapaz de crear una base duradera para el crecimiento económico socialmente inclusivo.

Otra estrategia hace lo que las personas en el poder creen necesario para complacer a los mercados financieros, comenzando con la disciplina fiscal, con la esperanza de provocar una ola de inversión extranjera y nacional. La ola nunca llega, o si llega, no dura. Más recientemente, Mauricio Macri en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil recurrieron a los espíritus de la capital. Pero no llegaron.

Si estas dos estrategias fallan, ¿qué funciona? Movilizar recursos nacionales para construir el país sin inmutarse por los dogmas sobre lo que el Gobierno y la empresa privada pueden hacer; ambos pueden hacer, especialmente juntos, mucho más de lo que suponemos.

¿Suena radical y descabellado? Considere a los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX: el plan de Alexander Hamilton para construir el país desde arriba no podría haber tenido tanto éxito si la agricultura y las finanzas no hubieran podido democratizarse. En esos dos sectores, y a pesar de la temible incubación de la esclavitud africana, los estadounidenses no solo regulaban los mercados o atenuaban sus desigualdades mediante impuestos progresivos y gastos sociales. Reinventaron la economía de mercado e innovaron en las instituciones y leyes que configuran la distribución básica de la ventaja económica.

Hoy, tal esfuerzo, en América del Sur y en los Estados Unidos, necesita un enfoque diferente. Hay una nueva vanguardia de producción. Esta economía del conocimiento permanece confinada, en todo el mundo, a las franjas que excluyen a la gran mayoría de los trabajadores y las empresas, con consecuencias de gran alcance para la desaceleración económica y la desigualdad.

Profundizar y difundir la economía del conocimiento es el camino de hoy hacia una prosperidad mayor y más inclusiva. Estados Unidos y Sudamérica se salieron de ese camino. Es solo que los estadounidenses eran mucho más ricos que los sudamericanos cuando salieron. Sin embargo, comparten diferentes versiones del mismo dilema y las mismas ilusiones.

Un fracaso tanto político como económico subyace a la infelicidad de América del Sur. El camino nacional debe ser descubierto y desarrollado experimentalmente. Para organizarlo, los sudamericanos requieren el tipo correcto de democracia: una que eleve el nivel de participación popular en la vida política, resuelva rápidamente el estancamiento político y use el federalismo para combinar la iniciativa decisiva del Gobierno Central con una oportunidad de que los estados se desvíen de la ruta principal tomada por el país y prueben modelos alternativos del futuro nacional.

Los problemas de América del Sur parecen demasiado familiares. Sin embargo, superarlos requiere una nueva dirección en la economía, en la política y en el pensamiento. Ciudadanos de los Estados Unidos, tomen nota: esta historia también se trata de ustedes.





–Glosado y editado–

© The New York Times