El impacto sanitario de la ola de calor en Lima

En julio del 2026, el Senamhi documentó en Lima temperaturas máximas de hasta 10,1 °C por encima de lo habitual y 43 días consecutivos de calor diurno prolongado. El episodio ocurrió durante El Niño costero, que permanece en alerta y podría alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre del 2026 y enero del 2027. El Enfen advierte además que, entre setiembre y noviembre, las temperaturas costeras podrían mantenerse muy por encima de sus valores habituales.

Estos datos convierten el problema climático en un problema epidemiológico. Una ciudad densamente poblada acumula exposiciones simultáneas en viviendas, transporte, escuelas, calles y centros laborales. El organismo humano intenta disipar el calor mediante la sudoración y la redistribución sanguínea, pero la humedad elevada, las noches cálidas y la exposición prolongada reducen progresivamente esa capacidad. La consecuencia no se limita al golpe de calor, aumentan también la deshidratación, la lesión renal aguda y la descompensación cardiovascular, respiratoria y metabólica. Un análisis de 326 ciudades latinoamericanas encontró que cada 1°C adicional durante episodios de calor extremo se asocia con un aumento de 5,7% en el riesgo relativo de mortalidad. Los más vulnerables son los adultos mayores, los niños pequeños, las gestantes, los trabajadores expuestos, las personas con enfermedades crónicas y quienes habitan viviendas con ventilación insuficiente.

La experiencia reciente demuestra que las olas de calor no son un fenómeno menor. El Perú enfrenta un riesgo real de crisis sanitaria asociada al clima, y la prevención debe ser el eje de la respuesta.

El Ministerio de Salud aprobó en febrero lineamientos nacionales ante las altas temperaturas y, en junio, informó de 4.980 brigadistas activos y 552 servidores capacitados, mientras preparaba su plan sectorial para El Niño 2026-2027. Indeci y la PCM coordinan la preparación frente a lluvias e inundaciones. Sin embargo, las fuentes oficiales revisadas no muestran un plan metropolitano de calor y salud para Lima con umbrales sanitarios distritales, responsables definidos y resultados verificables. Tampoco se identifica un tablero público que integre temperatura, consultas de emergencia, hospitalizaciones, mortalidad, cortes eléctricos, disponibilidad de agua y capacidad hospitalaria.

El problema central no parece ser la inexistencia de normas, sino la distancia observable entre las disposiciones nacionales y una implementación territorial medible, anticipatoria y sostenida. La epidemiología moderna utiliza señales tempranas para anticipar el daño, en lugar de esperar aumentos evidentes de enfermedad y mortalidad. Las campañas de hidratación y protección solar son necesarias, pero insuficientes para el adulto mayor que vive solo, el trabajador informal expuesto y los hogares sin condiciones térmicas seguras.

La respuesta debe comenzar antes del próximo verano. Lima requiere un plan de calor y salud coordinado entre el Minsa, Senamhi, Essalud, municipalidades, empleadores, escuelas, servicios de agua y empresas eléctricas. Sus alertas deben basarse en la temperatura máxima y nocturna, la humedad y la duración del episodio, y cada nivel debe vincularse con acciones sanitarias automáticas y previamente financiadas. Ello supone una vigilancia que incorpore síndromes por calor, lesión renal aguda, eventos cardiovasculares, descompensaciones diabéticas y mortalidad diaria, diferenciados por edad y distrito. Supone también mapear las islas de calor y la vulnerabilidad social, y dotar a los hospitales de protocolos de enfriamiento rápido, reservas de agua y respaldo eléctrico. Exige atención diferenciada en escuelas, guarderías y centros para adultos mayores, así como pausas, hidratación y sombra para quienes trabajan expuestos, porque el riesgo térmico también es un problema ocupacional.

En paralelo, Lima necesita arborización, sombra, techos reflectantes y un diseño térmico adecuado en escuelas y espacios públicos. La OPS advierte que El Niño puede amplificar el calor extremo, las enfermedades transmitidas por vectores, los problemas relacionados con el agua y las perturbaciones de los servicios sanitarios. La lección epidemiológica resulta clara: una ola de calor debe enfrentarse cuando los datos climáticos permiten prevenir daños, no cuando los hospitales comienzan a recibir masivamente a las personas afectadas.

Este nuevo reto nos lleva a todos los médicos del Perú a reafirmar nuestro compromiso de trascender a la atención de las enfermedades y asumir el valiente rol que nos corresponde en el frente de batalla para cuidar la vida y salud de nuestros compatriotas. Pero este compromiso debe ser compartido por todos los sectores del ámbito público y privado, que pueden y deben involucrarse en esta emergencia. Por nuestro lado, el compromiso médico está garantizado.