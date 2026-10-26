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El impacto sanitario de la ola de calor en Lima

“La lección epidemiológica resulta clara: una ola de calor debe enfrentarse cuando los datos climáticos permiten prevenir daños, no cuando los hospitales comienzan a recibir masivamente a las personas afectadas”.

    Juan Villena Vizcarra
    Por

    Exdecano del Colegio Médico del Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En Lima Metropolitana se han registrado temperaturas elevadas en varios distritos. Foto: Andina
    En Lima Metropolitana se han registrado temperaturas elevadas en varios distritos. Foto: Andina

    En julio del 2026, el Senamhi documentó en Lima temperaturas máximas de hasta 10,1 °C por encima de lo habitual y 43 días consecutivos de calor diurno prolongado. El episodio ocurrió durante El Niño costero, que permanece en alerta y podría alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre del 2026 y enero del 2027. El Enfen advierte además que, entre setiembre y noviembre, las temperaturas costeras podrían mantenerse muy por encima de sus valores habituales.

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