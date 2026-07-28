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El inicio del posfujimorismo

“El posfujimorismo no será un Perú sin fujimorismo, sino uno en el que deje de ser el eje narrativo de la discusión nacional”.

    Milagros Muñoz
    Por

    Especialista en comunicación política

    "Los fujimoristas podrán adaptarse mejor en la medida en que sean capaces de preservar sus mitos de eficiencia y orden". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Los fujimoristas podrán adaptarse mejor en la medida en que sean capaces de preservar sus mitos de eficiencia y orden". Ilustración: Giovanni Tazza

    Hay etapas políticas que no se agotan en la oposición ni con la derrota electoral del actor que las encarnó, sino cuando este finalmente llega al poder. Por eso, la victoria de Keiko Fujimori –quien hoy asume la presidencia– iniciaría la etapa posfujimorista del Perú.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.