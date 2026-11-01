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El liderazgo del Perú en la Cuenca del Pacífico: un ancla de estabilidad en una época de desafíos

“La influencia del CPTPP se extiende cada vez más allá de la región del Pacífico y constituye un ejemplo convincente del valor de un comercio predecible y basado en reglas entre sus miembros”.

    John Hannaford
    Por

    Representante personal del primer ministro de Canadá, Mark Carney, ante la Unión Europea

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: ADEX
    Foto: ADEX

    En un momento en el que el sistema mundial de comercio enfrenta presiones sin precedentes, la necesidad de contar con alianzas confiables y orientadas al futuro es más urgente que nunca. En este complejo escenario, el Perú destaca como un socio de confianza, no solo para Canadá, sino también para la comunidad internacional. Nuestro compromiso compartido con los mercados abiertos, el comercio basado en reglas y el desarrollo sostenible constituye un modelo de cooperación internacional moderno. Con motivo de mi visita a Lima esta semana, quisiera compartir algunas reflexiones.

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    El Proyecto Confianza
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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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