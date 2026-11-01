El liderazgo del Perú en la Cuenca del Pacífico: un ancla de estabilidad en una época de desafíos

En un momento en el que el sistema mundial de comercio enfrenta presiones sin precedentes, la necesidad de contar con alianzas confiables y orientadas al futuro es más urgente que nunca. En este complejo escenario, el Perú destaca como un socio de confianza, no solo para Canadá, sino también para la comunidad internacional. Nuestro compromiso compartido con los mercados abiertos, el comercio basado en reglas y el desarrollo sostenible constituye un modelo de cooperación internacional moderno. Con motivo de mi visita a Lima esta semana, quisiera compartir algunas reflexiones.

El Perú es una piedra angular de la integración Asia-Pacífico. El Perú desempeñó un papel fundamental en las negociaciones del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo de libre comercio de alto nivel que liberaliza el comercio de bienes y servicios y promueve la inversión entre sus 12 miembros (incluidos el Perú y Canadá), representando a 580 millones de consumidores y el 15,6% del PBI mundial. En el 2027, el Perú asumirá la presidencia del CPTPP convocando a las partes del acuerdo en un momento decisivo para fortalecer la resiliencia económica global. El Perú ya está desempeñando un papel central en la ampliación del acuerdo.

La influencia del CPTPP se extiende cada vez más allá de la región del Pacífico y constituye un ejemplo convincente del valor de un comercio predecible y basado en reglas entre sus miembros. El diálogo en curso entre el CPTPP y la Unión Europea es una muestra de la “cooperación entre potencias medias” promovida por el primer ministro canadiense Mark Carney durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos el pasado enero. El primer ministro advirtió que el orden mundial atraviesa una ruptura significativa; también alertó que un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y menos sostenible. Trabajando juntas, las potencias medias pueden construir una soberanía resiliente. Al tender puentes entre bloques comerciales dinámicos y centrarse en áreas clave de interés mutuo, la Unión Europea y el CPTPP pueden demostrar el valor de la cooperación proactiva y proteger un sistema comercial basado en reglas.

El diálogo CPTPP-UE representa una oportunidad para facilitar y hacer más confiables el comercio y la inversión entre las partes del CPTPP y la Unión Europea. Este diálogo se sustenta en tres pilares esenciales: apoyar el sistema multilateral de comercio mediante la coordinación de nuestras voces en defensa del comercio basado en reglas; promover el comercio digital, favoreciendo un entorno comercial más fluido y apoyando a las pequeñas y medianas empresas; y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro para garantizar la continuidad de los flujos comerciales frente a eventuales perturbaciones. Si tenemos éxito, se impulsará un comercio más sólido entre nuestros mercados abiertos y regidos por normas comunes.

Esperamos trabajar estrechamente con el Perú durante su presidencia del CPTPP el próximo año para construir un mundo más estable, abierto y próspero. A medida que las estructuras comerciales tradicionales se fragmentan, el CPTPP sigue siendo un ancla de estabilidad y previsibilidad para empresas y ciudadanos entre hemisferios. Impulsar la implementación y el aprovechamiento del acuerdo, así como el fortalecimiento del vínculo del CPTPP con la Unión Europea y otros bloques comerciales estratégicos, será fundamental para asegurar nuestro futuro económico.