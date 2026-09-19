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El liderazgo empieza en el colegio, no en la oficina

“El liderazgo no empieza con un cargo. Empieza cuando una persona aprende a conocerse, escuchar, decidir y hacerse responsable de lo que hace”.

    Rubén Sánchez
    Por

    Presidente de CADE Escolar 2026 de IPAE Acción Empresarial

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    / Víctor Aguilar Rúa

    Después de varios años liderando equipos, tengo algo claro: muchas de las capacidades que más valoramos en un profesional no aparecen cuando llega a la universidad ni con el primer trabajo. Empiezan a construirse mucho antes, en el colegio.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.