Por el Día de la Mujer Emprendedora, que se celebra cada 19 de noviembre, vale la pena detenernos a observar un fenómeno que no es una aspiración, sino una realidad: el liderazgo femenino no solo impulsa la equidad, sino que se ha convertido en una ventaja competitiva estratégica para las organizaciones que buscan sobrevivir en tiempos de transformación.

Según el World Economic Forum 2025, las empresas con mujeres en puestos directivos son 1,4 veces más rentables que aquellas sin participación femenina en posiciones de liderazgo. Esto no es casualidad ni un efecto aislado. Responde a un cambio profundo en la forma en que se gestionan las organizaciones y los desafíos que enfrentan.

En el caso peruano, donde más del 80% de empresas son familiares, este debate adquiere un matiz especial. La Asociación de Empresas Familiares del Perú viene resaltando la importancia de reconocer que el liderazgo femenino no solo contribuye a cerrar brechas históricas, sino que fortalece pilares esenciales para la continuidad y la competitividad de estos negocios. La evidencia apunta a que las mujeres tienden a gestionar con mayor enfoque en la sostenibilidad, promoviendo prácticas de gobierno corporativo más transparentes, impulsando transiciones generacionales más ordenadas y apostando por modelos de negocio que equilibran crecimiento y prudencia.

Asimismo, múltiples estudios sugieren que las mujeres líderes suelen construir culturas organizacionales más inclusivas y cooperativas, elementos que hoy determinan la capacidad de atraer y retener talento altamente calificado.

Sin embargo, no se trata de romantizar ni de asumir que las mujeres lideran “mejor” que los hombres. Se trata, más bien, de reconocer que la diversidad en la toma de decisiones multiplica la inteligencia colectiva y que los atributos más comunes en el liderazgo femenino están demostrando mayor afinidad con los desafíos actuales. Cuando una empresa incorpora miradas diversas, no solo se vuelve más justa: también más fuerte.

Por ello, este 19 de noviembre no es únicamente una fecha para celebrar a las mujeres emprendedoras, sino para recordar a los directorios, las gerencias y los grupos familiares que apostar por el liderazgo femenino es apostar por la competitividad, innovación y sostenibilidad de largo plazo.

En un país donde la transformación económica y organizacional ya es una urgencia, el liderazgo femenino emerge como el motor silencioso que puede marcar la diferencia entre una empresa que se adapta... y una que lidera.