El mito del culpable: la naturaleza de la investigación técnica en los accidentes e incidentes aéreos

A raíz de los últimos y desafortunados incidentes y accidentes aéreos, tanto en el Perú como en el extranjero, la opinión pública está atenta al resultado de la investigación para saber quién es el culpable. Todas estas personas se frustrarán, salvo las autoridades aeronáuticas del mundo.

Existe una percepción generalizada de que toda investigación posterior a un siniestro tiene como fin último individualizar a los responsables para aplicarles la correspondiente sanción legal. Es lo que muchos deseamos. Sin embargo, cuando ocurre un accidente o incidente aeronáutico, la investigación que se realiza tiene otros objetivos muy diferentes.

La prioridad en la aviación es la seguridad. Por ello, el régimen aeronáutico aplicable a los accidentes e incidentes aéreos está orientado a identificar las posibles fallas del sistema para que el suceso no se repita, protegiendo así la vida de los pasajeros y la tripulación. Por tanto, es necesario separar de forma tajante el análisis técnico de cualquier búsqueda del responsable del accidente o incidente, pues en caso contrario este análisis podría verse sesgado.

En el Perú, el ente encargado es la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA). Para evitar cualquier interferencia, la labor de la CIAA está protegida por la ley: ningún juez, fiscal, policía o ente administrativo distinto a ella puede participar en su investigación. Tan es así que, por ejemplo, no pueden retirar ni mover los restos sin autorización de la CIAA, salvo situaciones muy excepcionales.

Esta protección se deriva tanto del Anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago, que es la máxima normativa para toda la industria aérea. En el Perú, dicho anexo ha sido incorporado a nuestra legislación.

La investigación de accidentes o incidentes de aviación demuestra que el verdadero progreso de la seguridad humana en el aire proviene de detectar y subsanar las fallas latentes en manuales, entrenamientos, infraestructuras y diseños de aeronaves, y no de la simple búsqueda y punición de culpables individuales.

Un ejemplo del progreso en la seguridad operacional fue el lamentable accidente de Aeroperú. En este caso se determinó que la causa fue la omisión de retirar un elemento de protección de los sensores a pesar de que se cumplió con la inspección previa al inicio del vuelo. Hoy esa protección tiene un color determinado para su fácil detección.

A raíz del accidente de Germanwings, la cabina nunca más se queda a cargo de una sola persona. Como uno puede darse cuenta, cuando el piloto o el copiloto salen fuera de la cabina se coordina previamente para que un miembro de la tripulación lo reemplace.

En el caso del vuelo de Flydubai, según las informaciones proporcionadas a la fecha, el copiloto utilizó el hacha que se encuentra en la misma cabina del avión. Toca a los investigadores verificarlo y luego proponer medios para prevenir nuevamente su mal uso. Una tarea difícil, indudablemente, pues dicha hacha tiene un fin también vinculado a la protección de la vida de los pilotos y copilotos.