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El mito del culpable: la naturaleza de la investigación técnica en los accidentes e incidentes aéreos

“La prioridad en la aviación es la seguridad. Por ello, el régimen aeronáutico aplicable a accidentes e incidentes aéreos está orientado a identificar las posibles fallas del sistema para que el suceso no se repita”.

    María Eugenia Yábar
    Por

    Socia del Área Aeronáutica del Estudio Olaechea

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Cuando ocurre un accidente o incidente aeronáutico, la investigación que se realiza tiene otros objetivos muy diferentes".
    "Cuando ocurre un accidente o incidente aeronáutico, la investigación que se realiza tiene otros objetivos muy diferentes".

    A raíz de los últimos y desafortunados incidentes y accidentes aéreos, tanto en el Perú como en el extranjero, la opinión pública está atenta al resultado de la investigación para saber quién es el culpable. Todas estas personas se frustrarán, salvo las autoridades aeronáuticas del mundo.

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