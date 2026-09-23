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El monopsonio que castiga al petróleo de Talara

“Talara tiene reservas; y está en manos de Petro-Perú generar los incentivos para convertirlas en producción, inversión y canon, o seguir usando su poder de compra para desalentar la producción y dejar los recursos bajo tierra”.

    Luis Fernández
    Por

    Director de Gas Energy Latin America en el Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La refinería de Talara. Foto: El Comercio
    La refinería de Talara. Foto: El Comercio
    / ANTHONY NIÑO DE GUZMAN

    El anuncio de que el nuevo directorio de Petro-Perú dejará de pagar primas por encima del precio internacional por el crudo importado es una señal correcta. Pero deja abierta una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con el crudo peruano que la misma empresa compra por debajo del valor de mercado? En Talara el crudo se produce a pocos kilómetros de la refinería que lo procesa y tiene, en la práctica, un solo comprador posible.

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