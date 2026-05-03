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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El monstruo de tres cabezas

“La Constitución, tan defendida por su capítulo económico, después de 33 años de vigencia ha demostrado que su modelo electoral ha fracasado”.

    Víctor Andrés García Belaunde
    Por

    Excongresista de la República

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    "Se creó un sistema tricéfalo a propuesta de Montesinos para debilitar al Jurado y asegurar las reelecciones de Fujimori como lo permitía la nueva Carta Magna". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Se creó un sistema tricéfalo a propuesta de Montesinos para debilitar al Jurado y asegurar las reelecciones de Fujimori como lo permitía la nueva Carta Magna". Ilustración: Giovanni Tazza

    La primera convocatoria para elegir representantes en el Perú independiente se efectuó durante el protectorado de José de San Martín (1822), reuniendo al primer Congreso Constituyente. Las elecciones en el siglo XIX eran sinónimo de miedo: se realizaban sin seguridad y los votos se defendían con armas de fuego; y con el paso del tiempo, constituidas nuestras Fuerzas Armadas, se organizaron bajo su cuidado. Fueron muchas las elecciones cuestionadas. La más impopular fue en 1894, cuando Cáceres se hizo elegir como candidato único, conduciéndonos a una guerra civil.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.