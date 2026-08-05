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El Niño: Albert Camus, recuerdo, conocimiento e instituciones

“Quizá la discusión debería centrarse en preguntarnos si el diseño institucional actual permite transformar el mejor conocimiento disponible en acción efectiva ante El Niño”.

    Marcos Agurto
    Por

    Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Piura

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Pobladores de asentamientos humanos en Piura afectados por el fenómeno El Niño de 1983. Foto: Archivo Histórico de El Comercio.
    Pobladores de asentamientos humanos en Piura afectados por el fenómeno El Niño de 1983. Foto: Archivo Histórico de El Comercio.
    / EL COMERCIO

    Los eventos catastróficos han acompañado a la humanidad desde sus inicios. Albert Camus, en “La peste”, sostiene que lo que le queda al hombre después de las grandes tragedias es el recuerdo y el conocimiento. Esta reflexión también puede extenderse a los desastres naturales. El recuerdo de lo vivido es fundamental, pero tiene una limitación que la economía conductual ha estudiado ampliamente: por diseño y para poder seguir con nuestra vida cotidiana, nuestro cerebro va dejando atrás las experiencias más dolorosas y, con el paso del tiempo, disminuye la percepción de urgencia para actuar.

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