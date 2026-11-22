El Niño ya está aquí y esta vez es “súper”. En el Perú, las lluvias, inundaciones y deslizamientos amenazan la costa norte y central, mientras zonas en los Andes enfrentan sequías. El Niño 2026-2027 pondrá a prueba a las instituciones, las empresas y las comunidades peruanas.

Sus efectos pueden dañar infraestructuras, interrumpir la actividad económica, amenazar empleos y medios de vida, aumentar las necesidades de protección social y presionar las finanzas públicas. La historia muestra su costo. El Niño de los períodos 1982-1983 y 1997-1998 causó pérdidas del 11,6% y 6,2% del PBI peruano, respectivamente. El Niño costero del 2017 ocasionó pérdidas por US$4.000 millones y afectó a 1,9 millones de personas.

Pero la historia también deja otra lección: la intensidad de El Niño no tiene por qué determinar la gravedad de sus consecuencias. Prepararse protege vidas y bienes, pero también medios de vida, avances en desarrollo, estabilidad fiscal y oportunidades económicas.

El Grupo BID ayuda a los países a anticipar impactos, proteger a la población vulnerable y los servicios esenciales e invertir en resiliencia a largo plazo. Estamos cambiando la respuesta a los desastres, actuando antes, con mayor rapidez, eficacia e impacto duradero. En lugar de esperar para financiar emergencias, reparar y reconstruir, debemos evaluar riesgos, invertir en infraestructura resiliente y sistemas de alerta temprana, asegurar recursos anticipadamente y reconstruir mejor.

El Grupo BID trabaja con el Perú y otros países de la región para pasar de la reacción a la preparación, combinando financiamiento, conocimiento y asistencia técnica a través de la iniciativa Preparados y Resilientes en las Américas.

Un primer paso es conectar los pronósticos con el financiamiento. Nuestra herramienta de monitoreo de El Niño y los perfiles de riesgo permiten identificar los países y sectores más expuestos, para que los gobiernos puedan actuar y asegurar recursos antes de una crisis.

En la región, el Grupo BID podría poner a disposición más de US$20.000 millones para ayudar a los países antes, durante y después de fenómenos como El Niño. Esto incluye financiamiento flexible acompañado de reformas para fortalecer la gestión del riesgo de desastres, líneas de crédito contingentes para emergencias y financiamiento para la recuperación. Ya hay 14 países con acceso a US$4.000 millones en financiamiento contingente. También hemos establecido un mecanismo de aprobación acelerada de nuevos recursos, con US$2.200 millones en preparación para cinco países, incluido el Perú.

En el Perú, estamos preparando una operación de financiamiento contingente de US$400 millones para disponer rápidamente de recursos si se intensifican los impactos de El Niño. A esto se suman US$600 millones de apoyo a reformas para mejorar la resiliencia de los servicios de agua y saneamiento, reduciendo riesgos antes de los desastres.

A través de la iniciativa Empresas Preparadas y Resilientes, BID Invest ayuda a las empresas a anticipar interrupciones, mantener sus operaciones y cadenas de suministro y acelerar la recuperación económica.

Por eso, la resiliencia debe formar parte del debate económico de la Conferencia Anual de Ejecutivos de esta semana. Gobiernos, empresas e instituciones financieras deben evaluar los riesgos, invertir en preparación y planificar la continuidad de sus actividades.

La resiliencia debe incorporarse a las decisiones de inversión, financiamiento y gestión del riesgo antes de los desastres.

El Grupo BID se une al Perú para fortalecer su resiliencia, mejorar su preparación y asegurar la protección financiera frente a este fenómeno natural y los que vendrán.