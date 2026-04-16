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León XIV y la “delusión de la omnipotencia”

“Este desencuentro entre el Papa y Trump es, ante todo, un síntoma”.

    Carlos Pareja
    Por

    Exembajador del Perú en España, Suiza, Chile y EE.UU.

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    El papa León XIV y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Ozan KOSE / AFP).
    El papa León XIV y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Ozan KOSE / AFP).

    Hay cosas que uno da por descontadas. Que el sol salga por el este. Que en Semana Santa las iglesias se llenen. Y que ningún jefe del Estado insulte al Papa. Pues bien: Trump lo ha hecho.

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