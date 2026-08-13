El Comercio
·
opinion
·
colaboradores
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El Parlamento Andino: el elefante en la sala

“El Parlamento Andino tiene una enorme capacidad que todavía no hemos aprovechado plenamente”.

    Maali Del Pomar Saettone
    Por

    Vicepresidenta del Parlamento Andino

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La sede de la Comunidad Andina, ubicada en Lima. (Foto: Parlamento Andino - Perú)
    La sede de la Comunidad Andina, ubicada en Lima. (Foto: Parlamento Andino - Perú)

    El Parlamento Andino es como un elefante en la sala: todos saben que existe, está ahí, pero pocos conocen realmente para qué sirve y, sobre todo, para qué debería servir.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.