¿El Perú en modo escudo?

La iniciativa Escudo de las Américas (Shield of the Americas) parte de una estrategia más amplia de posicionamiento, global y hemisférico, de la administración Trump II. Apunta a involucrar totalmente a las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, a alinearse a las estrategias emitidas, en modo Donroe, de seguridad nacional (2025), de defensa y contra el terrorismo (2026), con variable silente pero no menos relevante: contener a China y su creciente expansión y presencia multidimensional en el continente.

El Perú firmó la declaración de la conferencia anticárteles del Comando Sur (Southcom), del 5 de marzo pasado en Florida. Stephen Miller, ‘policy maker’ clave de Trump II, indicó sobre un cambio de prioridades en seguridad, aunque la militarización antidrogas no es nueva en la visión estadounidense: administraciones republicanas hablaron de “guerra contra las drogas” (Nixon en 1971) y narcotráfico como un problema de seguridad nacional (Reagan en 1986).

En 1989, como estrategia para la región andina, el Departamento de Estado recomendó involucrar a los militares en tales tareas junto al Comando Sur, mientras que en la cumbre de San Antonio (Texas, 1992), George Bush padre propuso una fuerza multinacional de cascos azules antidrogas andinos, apareciendo el concepto de “guerra de baja intensidad”.

Por los ochenta, un embajador norteamericano en Colombia, Lewis Tambs, acuñó el término “narcoterrorismo”, y un exministro de Justicia peruano, Felipe Osterling (PPC), habló premonitoriamente del “sendero de la coca” (1981), cohabitación entre terrorismo y narcotráfico. “Dictaduras de la coca” fue otro eslogan aplicado a gobiernos de ultraderecha (general García Meza en Bolivia) y de la izquierda populista (narcodictaduras).

En 1991, el frustrado convenio entre el Perú y Estados Unidos (Quainton & Maclean) percutó los posteriores Plan Colombia I (1999) y II (2007), Iniciativa Mérida (2008) a México y la iniciativa Alianza estratégica para la prosperidad del Triángulo Norte de la América Central (2014).

La operación Lanza del Sur de interdicción (2025), con potente ‘task force’ norteamericano en el Caribe, mostró intenciones y el corolario “Resolución Absoluta” (2026).

El nuevo Gobierno Peruano deberá tomar decisiones al respecto contextualizando la relación con Washington, y una sorpresiva “sugerencia” norteamericana en la reciente Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), realizada en julio en el Cusco, del subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, para elevar a un 3,5% del PBI el gasto militar de la región, igual que a sus socios de OTAN (5% del PBI) mientras que la Colombia de De la Espriella creará un Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales en su país con apoyo de Estados Unidos (Plan Patriota 2.0).