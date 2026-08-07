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¿El Perú en modo escudo?

“El Gobierno Peruano deberá tomar decisiones contextualizando la relación con Washington”.

    Andrés Gómez de la Torre Rotta
    Por

    Exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza
    / Giovanni Tazza

    La iniciativa Escudo de las Américas (Shield of the Americas) parte de una estrategia más amplia de posicionamiento, global y hemisférico, de la administración Trump II. Apunta a involucrar totalmente a las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, a alinearse a las estrategias emitidas, en modo Donroe, de seguridad nacional (2025), de defensa y contra el terrorismo (2026), con variable silente pero no menos relevante: contener a China y su creciente expansión y presencia multidimensional en el continente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.