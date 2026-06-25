El Comercio
·
opinion
·
colaboradores

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

El Perú que queremos: tareas urgentes para combatir la delincuencia

“El gobierno entrante deberá iniciar rápidamente un proceso de diálogo con las diversas fuerzas políticas y poderes del Estado”.

    José Luis Pérez Guadalupe
    Por

    Profesor e investigador de la Universidad del Pacífico

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Resulta urgente, en primer lugar, priorizar la lucha contra cinco delitos principales: el sicariato, el ‘raqueteo’, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Resulta urgente, en primer lugar, priorizar la lucha contra cinco delitos principales: el sicariato, el ‘raqueteo’, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico". Ilustración: Giovanni Tazza

    De acuerdo con la más reciente encuesta de Ipsos Perú, el 63% considera que la lucha contra la delincuencia debe ser la prioridad del nuevo gobierno. Si bien la erradicación de este problema supone un trabajo de largo aliento, creemos que el Ejecutivo entrante debe tomar acciones inmediatas que permitan no solo paliar esta situación, sino sentar las bases para una solución en el mediano plazo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.