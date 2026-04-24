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El Perú salta hacia el reporte de sostenibilidad estratégica empresarial

“El Perú no solo se pone a la par de economías más avanzadas, sino que se inserta en una lógica de competencia global basada en información confiable y comparable”.

    Julio Hernández
    Por

    Profesor de la Universidad de Piura

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    "Las NIIF S1 y S2 establecen criterios claros para identificar riesgos y oportunidades vinculados a factores ambientales, sociales y de gobernanza que inciden en la rentabilidad, el flujo de caja y la resiliencia de las empresas". Foto: Andina
    "Las NIIF S1 y S2 establecen criterios claros para identificar riesgos y oportunidades vinculados a factores ambientales, sociales y de gobernanza que inciden en la rentabilidad, el flujo de caja y la resiliencia de las empresas". Foto: Andina

    La reciente aprobación de la incorporación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) S1 y S2 en el Perú, por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cambiaría la forma en que entendemos el rol de las empresas en la economía. No se trata solo de una actualización normativa; estamos ante un cambio de paradigma que redefine la relación entre sostenibilidad, desempeño empresarial y reporte.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.