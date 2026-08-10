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El Perú y México: una agenda urgente

“Recuperar la conectividad entre el Perú y México no es solo una aspiración del sector turismo. Es una decisión estratégica para fortalecer la integración, el comercio, la inversión y el desarrollo compartido”.

    Silvana Muguerza
    Por

    CEO de Expertia Travel

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Entre el 2023 y 2025, las llegadas de turistas peruanos a México cayeron cerca del 74%". Foto: GEC
    "Entre el 2023 y 2025, las llegadas de turistas peruanos a México cayeron cerca del 74%". Foto: GEC
    / ANTONIO MELGAREJO

    El Perú y México comparten una relación histórica, cultural y económica profunda. Sin embargo, desde que México estableció la exigencia de visa para ciudadanos peruanos, este vínculo ha sufrido un golpe directo. El turismo bilateral se ha desplomado y, con él, también se ha debilitado una parte importante de la integración económica, comercial y empresarial entre ambos países.

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