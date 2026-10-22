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El reto de gestionar ciudades más allá de las obras

“El éxito de una gestión urbana no se mide solo por cuánto construye, sino por cuánto mejora la vida de quienes habitan la ciudad”.

    Claudia Consiglieri Fuentes
    Por

    Directora de la Maestría en Gestión de las Ciudades de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La gestión de las ciudades será uno de los desafíos de las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones en enero del 2027. En el Perú, más del 80% de la población vive en áreas urbanas, según el INEI; por ello, planificar el crecimiento de las ciudades es clave para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, problemas como la congestión vehicular, la expansión urbana desordenada y las brechas en los servicios básicos muestran que las obras aisladas no bastan.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.