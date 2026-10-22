El reto de gestionar ciudades más allá de las obras

La gestión de las ciudades será uno de los desafíos de las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones en enero del 2027. En el Perú, más del 80% de la población vive en áreas urbanas, según el INEI; por ello, planificar el crecimiento de las ciudades es clave para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, problemas como la congestión vehicular, la expansión urbana desordenada y las brechas en los servicios básicos muestran que las obras aisladas no bastan.

El desafío trasciende a los municipios. La competitividad de las regiones, la atracción de inversiones y el bienestar de la población dependen, en buena medida, de cómo se planifican y gestionan sus ciudades. Esta discusión cobra especial relevancia a pocas semanas de CADE Ejecutivos 2026, que pondrá sobre la mesa los retos del desarrollo desde las regiones. Crecer no consiste únicamente en movilizar inversiones; también exige ordenar el territorio, coordinar decisiones públicas y asegurar que la infraestructura responda a objetivos de largo plazo.

Una de las principales dificultades de la gestión urbana es que los problemas suelen abordarse por separado, aunque estén estrechamente relacionados. Una nueva vía puede aliviar el tránsito de una zona y trasladar la congestión a otra. Un proyecto de vivienda puede ampliar la oferta habitacional, pero también generar nuevas demandas de transporte, agua, saneamiento y equipamiento público. Cuando las decisiones no forman parte de una estrategia común, las soluciones pueden resultar insuficientes o crear problemas adicionales.

Esta fue una de las reflexiones del I Coloquio Ciudad y Ciudadano “Gestión de la ciudad, espacio público y construcción de lo común”, organizado por la Maestría en Gestión de las Ciudades de la Universidad de Lima. El encuentro reunió a representantes del Estado, la empresa, la sociedad civil y la academia para discutir cómo mejorar la gestión urbana. Una de las conclusiones es que las ciudades necesitan decisiones basadas en información, coordinación entre instituciones y una mayor conexión entre el conocimiento y la ejecución.

Para empezar, ninguna ciudad puede planificarse bien si no se conoce a fondo. Las decisiones de inversión requieren diagnósticos que vayan más allá de los indicadores generales. Cada territorio tiene una dinámica económica, social y cultural propia, así como distintas capacidades institucionales y demandas. Escuchar a la población, analizar las condiciones de vida y reconocer esas particularidades permiten establecer prioridades y evitar proyectos que no responden a los problemas más urgentes.

Pero conocer el territorio no basta si cada autoridad trabaja por su cuenta. El transporte, el acceso al agua, la gestión de residuos y el crecimiento de la vivienda no se detienen en las fronteras distritales. Por eso, los municipios, los gobiernos regionales y el gobierno nacional deben coordinar sus decisiones e incorporar al sector privado y a la sociedad civil. También hace falta definir prioridades de inversión claras y transparentes. Una agenda territorial pública ayudaría a alinear recursos, evitar duplicidades y dar mayor previsibilidad a quienes desean invertir.

En este esfuerzo, las universidades pueden aportar mucho más que diagnósticos. La investigación académica permite identificar problemas, evaluar alternativas y diseñar soluciones ajustadas a las necesidades de cada ciudad. Para lograrlo, debe estar conectada con los gobiernos y las comunidades. Las tesis y los proyectos de investigación pueden convertirse en insumos para planes urbanos, programas de inversión y políticas públicas, en lugar de quedarse únicamente en el ámbito académico.

El siguiente paso es llevar esas propuestas a la práctica. Una buena idea necesita evaluar su viabilidad técnica, económica e institucional; identificar a los actores que pueden impulsarla, y establecer compromisos para ejecutarla. Sin esa conexión, el conocimiento corre el riesgo de quedarse en el papel y perder la oportunidad de generar cambios concretos.

Estas reflexiones también dialogan con los desafíos que se discutirán en CADE Ejecutivos 2026. La competitividad del país no depende únicamente de las inversiones que consiga atraer cada región, sino también de su capacidad para ofrecer servicios adecuados, facilitar la movilidad y generar condiciones favorables para el desarrollo de las personas y las empresas.

Al final, una ciudad no se define únicamente por sus vías, edificios o grandes proyectos. Importa cómo se desplazan sus habitantes, cuánto tiempo dedican a llegar al trabajo, si tienen acceso a servicios básicos y si pueden disfrutar de espacios públicos seguros y accesibles.

El reto de las nuevas autoridades será pasar de una gestión centrada en obras individuales a otra que comprenda la ciudad como un sistema. Para ello, se necesita conocer mejor cada territorio, coordinar las decisiones, aprovechar la investigación y convertir las propuestas en acciones concretas. El éxito de una gestión urbana no se mide solo por cuánto construye, sino por cuánto mejora la vida de quienes habitan la ciudad.