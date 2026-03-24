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El reto del acceso a tratamientos innovadores

“El reto que nos depara el futuro es que podamos medir el éxito de esta política en tiempo y calidad de vida ganados para nuestros pacientes”.

    Ángela Flores
    Por

    Directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe)

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    "Los acuerdos basados en resultados permiten al Estado pagar solo si el medicamento demuestra el beneficio clínico prometido. La reducción comprobada de un tumor, por ejemplo".
    "Los acuerdos basados en resultados permiten al Estado pagar solo si el medicamento demuestra el beneficio clínico prometido. La reducción comprobada de un tumor, por ejemplo".

    Uno de los grandes retos que tienen los gobiernos en el ámbito de la salud pública es cómo financiar tratamientos de última generación sin comprometer grandes sumas de dinero del presupuesto público. En el Perú, resolver este reto es prioritario porque esta brecha nos está costando cada vez más vidas humanas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.