Más de 8 millones de peruanos son jóvenes (15-29 años); es decir, casi la cuarta parte de la población nacional (Senaju 2025). En los últimos procesos electorales, uno de cada tres votantes tenía menos de 30 años, más del 27% del padrón electoral (JNE 2022). A pesar de su peso demográfico, la juventud no ha recibido un tratamiento prioritario en las políticas públicas nacionales.

El Perú ha tenido un bono demográfico desde inicios del milenio, un período transitorio en la estructura de la población por la cual la proporción de personas en edad de trabajar en un país supera a la población económicamente dependiente (niños y adultos mayores). El bono demográfico peruano ha entrado en su última etapa, estimándose su final hacia el 2040, cuando aumenten gradualmente las tendencias de envejecimiento en la población. En la literatura de desarrollo, el bono demográfico es considerado una oportunidad única para fortalecer el capital humano, ampliar el acceso a la educación de calidad, aumentar la productividad y escalar la innovación en respuesta a un mercado laboral cambiante.

Nuestro país corre el riesgo de desaprovechar el bono demográfico, cuya ventana de oportunidad se irá cerrando en la próxima década. Un tema crítico para avanzar en esta agenda es el empleo juvenil, un reto persistente en América Latina y el Caribe. Según el más reciente Panorama Laboral (OIT 2025), la tasa de desocupación juvenil en la región es casi tres veces mayor que la de los adultos. Asimismo, los jóvenes enfrentan barreras para acceder al mercado laboral, como la alta informalidad, la baja calidad educativa y las desigualdades de género.

Si bien el Perú cuenta con planes nacionales y políticas de juventud desde el 2005, el gran desafío es pasar del consenso de papel a la realidad. La implementación efectiva de medidas ha enfrentado problemas recurrentes: insuficiente e inconsistente liderazgo político, presupuestos magros y una preferencia por medidas de corto plazo. Entre lo positivo, destaca el escalamiento de programas que han democratizado el acceso a la educación superior, como Beca 18, con un importante impacto en el fortalecimiento del capital humano y la ampliación de oportunidades para los jóvenes y sus familias (Cappes, Pronabec 2025). Entre las urgencias, destaca la agenda laboral, en concreto el desarrollo de habilidades orientadas al mundo del trabajo, competencias digitales, educación financiera, articulado a la formación escolar, técnica y superior. Aquí yace una gran oportunidad de colaboración público-privada para mejorar la inserción laboral juvenil, en particular el acceso al primer empleo.

En el contexto de las recientes protestas y movilizaciones asociadas a la Generación Z, resulta necesario hacer un balance sobre las acciones realizadas en nombre de la juventud desde las políticas y programas públicos. El inicio del fin del bono demográfico peruano es un llamado a la acción. La migración de jóvenes fuera del Perú, intensificada en los últimos años, abona sentido de urgencia.