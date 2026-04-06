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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El tránsito y el transporte no pueden seguir fuera de la agenda del país

“El próximo gobierno tiene que asumir que el tránsito y el transporte terrestre deben estar al nivel de la salud, educación y seguridad en las prioridades nacionales”.

    Karsten Kunckel Saamer
    Por

    Presidente de la Asociación Automotriz del Perú

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    "El BCR ha advertido que la congestión vehicular en Lima hace que una persona pierda en promedio S/3.800 al año por el tiempo desperdiciado en sus desplazamientos". Foto: Joel Alonzo / GEC
    "El BCR ha advertido que la congestión vehicular en Lima hace que una persona pierda en promedio S/3.800 al año por el tiempo desperdiciado en sus desplazamientos". Foto: Joel Alonzo / GEC
    / JOEL ALONZO

    El martes 17 de marzo, durante el Foro de Candidatos a la Presidencia organizado por la Unión de Gremios junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, volvió a quedar en evidencia una omisión que el Perú ya no puede permitirse. Y es que seguimos hablando de crecimiento, empleo, salud y seguridad, pero todavía no colocamos al tránsito y al transporte terrestre en el lugar que les corresponde, como un asunto central del Estado. Eso es un error de fondo porque no hay desarrollo posible si las personas y la economía no pueden moverse de manera eficiente, segura y digna.

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