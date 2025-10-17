El valor de los bosques naturales en tiempos de crecimiento urbano

Cada 17 de octubre, el Perú conmemora el Día de las Áreas Naturales Protegidas. Es una fecha para recordar que somos un país privilegiado en biodiversidad: contamos con parques nacionales, reservas y santuarios que resguardan miles de especies y ecosistemas únicos. Son territorios que nos llenan de orgullo, pero que muchas veces sentimos lejanos, ajenos a la vida diaria de quienes habitamos en las ciudades.

Sin embargo, la lección que nos dejan estos espacios no debería quedarse solo en la Amazonía o en nuestras montañas. También las urbes necesitan aprender a cuidar lo verde. Una ciudad que crece únicamente entre cemento y asfalto pierde la posibilidad de ofrecer salud, equilibrio y espacios de encuentro a sus habitantes.

En ese sentido, Lima ofrece ejemplos esperanzadores que demuestran que sí es posible pensar en “reservas urbanas”. Se trata de los bosques educativos municipales: el del sur, en Villa El Salvador, con 19 hectáreas y más de 5.000 árboles; y el del norte, en Ancón, con 115 hectáreas y 28.000 árboles. Ambos, creados en los últimos años, empiezan a consolidarse como verdaderos pulmones que capturan carbono, purifican el aire y dan refugio a aves y otras especies de fauna.

Estos espacios no son valiosos solo por su aporte ambiental, sino también por su potencial educativo y social. Son aulas vivas donde escolares y vecinos pueden aprender a valorar la naturaleza sin salir de la ciudad. Allí se comprende que un árbol no es un elemento decorativo, sino un aliado para enfrentar el cambio climático y mejorar la calidad de vida.

En un contexto urbano cada vez más denso, las áreas verdes se vuelven esenciales para el bienestar y la sostenibilidad. No solo mejoran la calidad del aire y reducen las temperaturas, sino que fortalecen la salud física y mental de la población al ofrecer lugares para la recreación y el encuentro. Además, contribuyen a conservar la biodiversidad y a mantener el equilibrio ecológico incluso dentro del entorno urbano.

Por ello, la protección de estas áreas no debe entenderse como una tarea exclusiva de las grandes reservas del país. También implica cuidar y fortalecer los espacios que nos rodean día a día. Porque los árboles que respiramos en Lima son tan vitales como los que se alzan en el Manu o en Paracas. Y porque solo cuando aprendemos a proteger lo cercano, estaremos realmente preparados para defender lo que nos hace únicos como nación.