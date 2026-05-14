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El verdadero punto de inflexión en Petro-Perú no es financiero

“El sector energético peruano tiene los ingredientes. Aprovecharlos requiere tratar la recuperación de Petro-Perú no como un problema de balance, sino como una transformación operativa”.

    Álvaro Martínez de Bourio
    Por

    Managing Director & Senior Partner de BCG

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    "Muchas estatales energéticas de América Latina cuentan con activos estratégicos, posiciones de liderazgo en sus mercados y equipos técnicos de alto nivel". Foto: Andina
    "Muchas estatales energéticas de América Latina cuentan con activos estratégicos, posiciones de liderazgo en sus mercados y equipos técnicos de alto nivel". Foto: Andina

    Las recuperaciones recientes de empresas estatales de hidrocarburos en la región —Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil, YPF en Argentina— dejan una lección común: la mejora sostenible no se construye con ajustes financieros, sino con transformaciones profundas en la operación y en la forma de gestionar. Cada una siguió un camino distinto —Petrobras puso el foco en la eficiencia del capital y en las desinversiones; Ecopetrol, en la confiabilidad operacional y la disciplina de costos; YPF, en la productividad del upstream—, pero el patrón es el mismo. Petro-Perú se inscribe en ese desafío.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.