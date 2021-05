Conforme a los criterios de Saber más

Muchos entre malhumor y nerviosismo se preguntan cómo se llegó a una alternativa en la que el “mal menor” es la única opción que nos queda. Más bien se podría decir que las dos opciones proclamadas para la segunda vuelta, caen bajo el rótulo del “mal mayor”.

En uno de los extremos se ubica un maestro que pregona a los cuatro vientos que es marxista-leninista y que propone una economía estatista y medidas que amenazan la libertad de expresión, así como la propiedad privada; en el otro lado, alguien que en los últimos cinco años utilizó un importante poder (73 congresistas) para provocar inestabilidad institucional, jaqueando a dos presidentes, lo que derivó en el cierre del Congreso de la República

Sin embargo, no todo queda entre ambos personajes, porque hay un tercero en la pista de baile que actúa cual “elefante en una cristalería”. Son los congresistas, interesados no solo en secar por completo la caja fiscal atacando el equilibrio macroeconómico que costó mucho lograr, sino que además prefieren envolverse en gestas revanchistas y otros sinsentidos como vacar a cualquier presidente que no sea de su agrado, con el riesgo que la misma actitud se repita en la nueva conformación parlamentaria.

Es claro para quien desapasionadamente quiera verlo: ambos candidatos entrañan un peligro para nuestra democracia, una por sus actos en los últimos cinco años y el otro por lo que dice y se contradice, por sus amenazas a la libertad de prensa, sin contar con las alunadas propuestas del líder de su partido

Ya se firmó un documento surgido de la iniciativa de la Comisión Episcopal-Transparencia-Iglesias Evangélicas, el mismo que en menos de 24 horas, quedó agujereado, quebrado y violado por la agresión a la prensa libre que el candidato de Perú Libre realizó inmediatamente después de firmada la proclama que, pensando bien, una inocente iglesia le hizo firmar.

El resultado de la primera vuelta puso en evidencia que existe un gran sector de la población que demanda cambios en la calidad de los servicios que recibe del Estado como salud, educación, transporte e igualdad de oportunidades para mejorar su calidad de vida. Pero aún más, el crecimiento económico no ha sido inclusivo, ha sido incapaz de generar bienestar a los ciudadanos, por lo que hay urgentes cambios por hacer.

Si el candidato que gane en la segunda vuelta no es capaz de atender rápida y oportunamente estas necesidades, más pronto que tarde nos veremos enfrentados a una explosión social, que, agravada por la pandemia, podría ser de incalculables consecuencias.

La demarcación de una línea que divida a un grupo a la izquierda y otro a la derecha, solo alude a confrontación, no le sirve al país. A 200 años de iniciada la independencia hay tal cantidad de falencias que se requiere imaginación, decisión y sobre todo integridad para enfrentar el momento y preparar el futuro, un futuro en el que el bienestar sea una realidad para ciudadanos libres e iguales.

En síntesis, salga quien salga elegido, nos espera un quinquenio muy agitado y difícil con una posible etapa de violencia e inestabilidad que nos convoca a todos a participar en la vida política para asegurar la continuidad de la democracia y un desarrollo económico dirigido a disminuir las diferencias sociales que tanto daño causan a nuestra sociedad, para lo que tendremos que lograr que se escuche nuestra voz no solo en los momentos electorales. Como dicen en EE.UU.: “the price of Liberty is eternal vigilance”. Es decir, el precio de la libertad es una eterna vigilancia.

Es por eso que se propone hacer recaer en la sociedad civil –esto es, en nosotros– el reto de demarcar y fiscalizar el escenario en este período preelectoral como también después. Estamos obligados a actuar como entes fiscalizadores para garantizar la democracia, así como el equilibrio de poderes. Ha llegado el momento en el que o estamos involucrados o seremos causantes omisos de un desastre ya anunciado.