Las elecciones en los países vecinos no suelen tener un impacto directo (pocos en el Perú votarán por un candidato porque los argentinos eligieron a Javier Milei o los bolivianos a Rodrigo Paz), pero sí ofrecen pistas sobre el clima político regional. Son espejos que muestran humores, tendencias y advertencias que pueden anticipar comportamientos del electorado peruano rumbo al proceso del 2026.

Las elecciones recientes en Argentina y Bolivia ofrecen un espejo para pensar el futuro político del Perú en el 2026. En ambos casos, los votantes optaron por respuestas distintas a un mismo malestar: el desencanto con los partidos tradicionales y la fatiga con las élites políticas.

En Argentina, Javier Milei consolidó su poder con un discurso antisistema que promete ordenar las cuentas públicas a cualquier costo. En Bolivia, en cambio, el triunfo de Rodrigo Paz marcó un giro hacia el centro y un rechazo a la polarización que había dominado la política del Movimiento al Socialismo. Dos caminos distintos ante un mismo diagnóstico: la necesidad de renovación.

El Perú llega al 2026 con instituciones más frágiles que las de sus vecinos y sin un liderazgo consolidado. Pero las lecciones regionales son claras. Milei muestra que el desencanto con la dirigencia anterior sigue siendo una fuerza potente, capaz de desarticular el sistema político. Paz demuestra que, tras años de confrontación, una mayoría puede preferir estabilidad y moderación.

De cuál de esos ejemplos se inspire el electorado peruano dependerá el tono de su próxima elección. Si predomina el hartazgo, puede emerger un outsider radical con discurso antipolítico. Si prevalece el miedo al caos, la demanda será por orden y gestión. En ambos casos, el desafío será reconstruir representación en un sistema que hoy parece vivir, más que una transición, un vacío.