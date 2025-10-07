Contradicciones preelectorales

El 2025 es un año marcado por reiteradas paralizaciones del transporte en la capital, una de las pocas acciones que rompen la inercia por la que una presidenta con la aprobación más baja de la región se mantiene en el poder. El gremio de transportistas exige una reacción del gobierno frente a la extorsión sistemática que ya ha cobrado más de 40 víctimas entre sus conductores. Bloqueos, caravanas, insensibles declaraciones de las autoridades y miles de ciudadanos afectados.

Hace pocos días, la lucha de los transportistas conﬂuyó con el descontento de una generación de jóvenes que ingresa al mercado laboral cuando 5 de cada 10 peruanos desean emigrar por falta de oportunidades y seguridad (Ipsos, 2024). Retrato de una sociedad que, según el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD, se relaciona con el desarrollo de formas paralelas al Estado y mediante actividades económicas al margen de la legalidad. Un “desarrollo” sin libertades ni derechos y un entramado opaco de poder que desafía la premisa democrática de que la ley –y no el dinero ni las armas– rige la sociedad.

A tres meses de iniciar el año en que elegiremos a autoridades presidenciales, congresales y subnacionales, la oferta política no se perﬁla como un espacio de articulación de demandas, sino como una expresión más de nuestra fragmentación. Un archipiélago de candidaturas que reproducen la debilidad organizativa y la diﬁcultad de alcanzar consensos. Mientras la ciudadanía reclama demandas concretas de seguridad, servicios, empleo y educación, la política institucional responde con mayor dispersión.

Pero, aunque parezca que todo está marcado por la parálisis o la indignación, lo cierto es que líderes del sector público, privado, sindical, académico y civil impulsan iniciativas para promover un proceso electoral democrático, independiente, plural y pacíﬁco. Esta semana, por ejemplo, culminaremos el Programa de Formación Política para Aspirantes al Congreso de Recambio. Casi 150 líderes políticos de más de 20 regiones y partidos que aspiran a competir entre ellos en un futuro próximo comparten una experiencia de convivencia y aprendizaje plural y apartidaria para construir juntos prácticas y compromisos de ejercicio político democrático y representativo.

Más que el movimiento de las calles, inquieta la aparente calma de una política desentendida de sus deberes más elementales en un país que convive con la violencia. La energía latente de frustración y descontento también puede convertirse en sentido de urgencia y de oportunidad, si no se extingue en el ruido de la calle ni en la inercia del poder.