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Emergencia en transición

“Cuando los gobiernos se debilitan, sostener al Estado deja de ser un debate técnico y se convierte en una prueba de madurez política”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga. Presidenta de Propuesta País

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    El Fenómeno del Niño afecta de manera directa a diversos sectores de la población. ( Foto: Difusión)
    El Fenómeno del Niño afecta de manera directa a diversos sectores de la población. ( Foto: Difusión)

    El Perú podría enfrentar un fenómeno El Niño de gran magnitud en plena transición política, una coincidencia que debería preocuparnos. Cuando una emergencia de esta escala coincide con un gobierno nacional de salida, autoridades entrantes aún sin equipos y gobiernos subnacionales cerrando gestión mientras nuevas autoridades compiten en campaña, el riesgo no solo es natural; también es institucional y territorial.

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