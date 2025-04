Esta no es una columna habitual. Primero, porque está escrita por dos personas; y segundo, porque está escrita por dos personas que podríamos ser descritas como de espacios, intereses y formas de ver el mundo distintas, en algunos casos hasta opuestas. ¿Qué hacemos el gerente general de un gremio empresarial y un dirigente de una central sindical escribiendo juntos? Sentar una declaración: en un país y un mundo cada vez más dividido, es urgente tener la posibilidad de ver lo que nos une antes que lo que nos separa.

Estamos en un año preelectoral en el que la polarización se hace más fuerte, en gran parte, pero no únicamente, por el debate político. Muchos de nuestros líderes y lideresas, de diferentes esferas de la sociedad, se dedican a atacar y a etiquetar al otro, buscando disminuir al contrincante y sacar rédito de ello. No les preocupa el ciudadano ni encontrar soluciones a sus problemas. Lo importante es ganar al otro y defender la propia trinchera. No asumen la política como el arte de gobernar y gestionar el bien común.

Paradójicamente, las soluciones, si hubiera mayor preocupación en encontrarlas, nacen de escuchar, dialogar y buscar acuerdos. Hemos llegado a una distorsión tan grande que quienes habitan los extremos, tensando cada uno la cuerda por su lado, sin preocuparse de que se rompa, nos quieren hacer creer que escuchar es ceder y pactar es una debilidad. La responsabilidad de quienes están en posiciones de liderazgo, especialmente representantes políticos, aunque no solo ellos, es dialogar para encontrar soluciones. Urge una genuina vocación y disposición a dialogar y dar ejemplos para contagiar a otros líderes.

Estamos acostumbrados a vivir defendiendo nuestros intereses, pero si partimos de un diálogo genuino, podremos identificar que también compartimos preocupaciones y esperanzas con quien tenemos al lado, así piense distinto. No etiquetar es el primer paso para escuchar activamente, y tal vez llegar a un acuerdo o, incluso más difícil, para entender y respetar al otro en el desacuerdo, sin convertirlo en enemigo.

Para ello, es necesario recordar que quien está al frente sosteniendo, defendiendo y promoviendo una idea también es alguien con sus propias experiencias personales, sus motivos, entornos y un marco que le da sentido y coherencia a su posición. Muchas veces es más fácil entender al otro cuando uno se interroga de dónde viene, qué experiencia personal hay detrás, a quién representa, qué busca, qué pierde o qué gana. Preguntar también es una forma de tender un puente al diálogo.

En este contexto, ¿es posible que un espacio reúna a líderes empresariales, políticos, religiosos y de la sociedad civil? Esto sucedió hace unos días en el evento impulsado por el movimiento empresarial Es Hoy, llamado “ENCONTRARNOS: conexiones improbables”, que reunió a cerca de 70 líderes de espacios y miradas diversas –a veces opuestas– para conectar desde lo que nos une y respetarnos en nuestras diferencias, columnas esenciales para fortalecer nuestra ciudadanía y nuestra democracia. Fue muy estimulante conocer a líderes tan diversos y descubrir que tenemos el mismo propósito de generar el mayor bienestar para nuestras familias y conciudadanos. Cuando construimos sobre una base de valores democráticos, orientados al bien común, se hace realidad la esperanza de lograr ese país que queremos, lleno de oportunidades para la prosperidad y el bienestar de todos.

¿Qué rol debemos asumir quienes tenemos posiciones de liderazgo en diversos espacios de la sociedad? Ser agentes despolarizadores, es decir, no caer en la polarización y combatirla, sea en el espacio público o privado. Merecemos vivir en una sociedad donde lo habitual sea procesar las diferencias y buscar acuerdos para avanzar. Si seguimos en la ruta del ataque permanente, el único camino será uno en el que pierde el Perú y perdemos todos.