Entre el ‘águila’ y el ‘dragón’: el no alineamiento activo como estrategia del Perú

La tesis debe ser clara desde el inicio: frente a la rivalidad entre Estados Unidos y China, el Perú no puede convertirse en aliado subordinado de una potencia ni en plataforma económica de la otra. Su respuesta debe ser un no alineamiento activo: cooperar con todos cuando convenga al interés nacional, rechazar presiones externas y fortalecer las capacidades propias para negociar desde una posición de mayor autonomía.

El mundo ha entrado en una etapa en la que el comercio, la seguridad y la tecnología forman parte de una misma disputa. Washington y Beijing compiten por controlar cadenas de suministro, rutas logísticas, infraestructura digital y minerales críticos. América Latina ya no es un escenario secundario. Sus puertos, mercados y recursos naturales tienen valor estratégico. En ese tablero, el Perú no puede limitarse a reaccionar ante decisiones ajenas.

La incorporación peruana al Escudo de las Américas, anunciada en Lima por la presidenta Keiko Fujimori y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirma la dimensión de este desafío. La iniciativa busca coordinar inteligencia y operaciones contra el crimen organizado transnacional. Para un país golpeado por la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos, la cooperación estadounidense puede ser útil y, en ciertos campos, indispensable. Sin embargo, aceptar apoyo operativo no significa entregar la conducción de la seguridad nacional.

La economía vuelve más compleja cualquier decisión. El comercio de bienes y servicios entre el Perú y Estados Unidos alcanzó unos US$29.200 millones en el 2025. China, por su parte, continúa siendo un socio comercial decisivo: el intercambio bilateral superó los US$50.000 millones ese mismo año, mientras el puerto de Chancay refuerza la conexión peruana con Asia. La conclusión es evidente: el Perú necesita a Washington para seguridad, tecnología y mercados, pero también a Beijing para comercio, infraestructura y demanda.

Por eso, el no alineamiento activo no equivale a neutralidad pasiva. Significa diversificar relaciones, evitar dependencias críticas y obtener beneficios concretos de cada vínculo. El Perú debe cooperar con Estados Unidos en inteligencia y lucha contra el crimen, pero con control democrático, aprobación institucional y transferencia efectiva de capacidades. Debe mantener sus relaciones económicas con China, pero exigir transparencia, protección de datos, competencia y evaluación de riesgos en los proyectos estratégicos.

La misma lógica debe aplicarse a los minerales críticos. Exportarlos como materia prima perpetúa la vulnerabilidad. El objetivo debe ser atraer procesamiento local, tecnología, investigación y empleos de mayor productividad. Sin una política industrial y una diplomacia económica coherentes, las alianzas externas solo administrarán nuestra dependencia.

El Escudo de las Américas puede ser una herramienta útil, pero no debe convertirse en el escudo de una potencia sobre el Perú. La conclusión es la misma que orienta esta estrategia: el país debe practicar un no alineamiento activo, cooperando sin subordinarse, comerciando sin hipotecarse y negociando con todos desde instituciones sólidas. Entre el águila y el dragón, la prioridad no es escoger amo, sino construir la fuerza nacional necesaria para decidir por cuenta propia.