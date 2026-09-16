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Entre el ‘águila’ y el ‘dragón’: el no alineamiento activo como estrategia del Perú

“Sin una política industrial y una diplomacia económica coherentes, las alianzas externas solo administrarán nuestra dependencia”.

    Jorge Céliz Kuong
    Por

    General de división EP en retiro y excomandante general del Ejército del Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Entre el águila y el dragón, la prioridad no es escoger amo, sino construir la fuerza nacional necesaria para decidir por cuenta propia". Ilustración: Víctor Aguilar Rüa
    "Entre el águila y el dragón, la prioridad no es escoger amo, sino construir la fuerza nacional necesaria para decidir por cuenta propia". Ilustración: Víctor Aguilar Rüa

    La tesis debe ser clara desde el inicio: frente a la rivalidad entre Estados Unidos y China, el Perú no puede convertirse en aliado subordinado de una potencia ni en plataforma económica de la otra. Su respuesta debe ser un no alineamiento activo: cooperar con todos cuando convenga al interés nacional, rechazar presiones externas y fortalecer las capacidades propias para negociar desde una posición de mayor autonomía.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.