Estados Unidos, sabemos lo que es que el líder de un país minimice el virus, ignore las medidas de seguridad, asuma que las restricciones son para la gente común y luego se enferme.

El presidente Donald Trump podría haber extraído algunas lecciones de la hospitalización de Boris Johnson. Sin embargo, la historia se repite.

Al igual que Trump, Johnson no trató el virus con la seriedad que requería desde el principio. En febrero, mientras este se propagaba, Johnson no hizo nada. El comité de crisis de su Gobierno se reunió varias veces para discutir la amenaza, pero él no se molestó en aparecer.

Una vez que Johnson resolvió el problema, confundió al público al no seguir el consejo oficial de su propio Gobierno. Justo cuando la pandemia estaba despegando en el Reino Unido, aconsejó a la nación que comenzara a lavarse las manos obsesivamente. En una conferencia de prensa, se jactó de que había estado dándole la mano a pacientes con COVID-19, y que todos deberían ser libres de tomar sus propias decisiones.

Johnson y su equipo continuaron trabajando en estrecha proximidad física, como si las reglas del contagio no se aplicaran en ellos. Así que les sorprendió cuando el virus estalló en Downing Street a fines de marzo, derribando al primer ministro. Este fue un momento crítico para Johnson. Si la figura más poderosa del país no podía protegerse a sí mismo, ¿cómo podría mantener a la población a salvo?

Cada deterioro se fue ocultando hasta que ya no pudo ignorarse. Era solo un caso leve, pronto estaría en forma, todavía estaba dirigiendo el país. Incluso cuando lo llevaron de urgencia al hospital, nos dijeron que seguía trabajando. Fue solo después de salir del hospital que Johnson afirmó que pudo haber muerto.

Habiendo sobrevivido, el discurso pasó a ser que era un luchador, un hombre que había sufrido por su país. Esto le compró capital político por un tiempo, pero no le duró. Su índice de aprobación ha caído.

La reputación de Johnson se ha derrumbado por las razones que ahora amenazan la supervivencia política de Trump. Ninguno de sus votantes esperaba que ellos estuvieran al tanto de los detalles del gobierno. Lo que les atrajo fue su exaltación, su carisma y el poder puro que encarnaban.

Ahora, la enfermedad de Johnson le ha costado eso. Parece una figura disminuida, a menudo cansada e inarticulada cuando la prensa lo desafía. Se dice que pierde el hilo en las reuniones. Su mejor baza, su poderosa personalidad, ha sido perforada.

El primer ministro al menos tiene el tiempo de su lado. Faltan cuatro años para las próximas elecciones. Trump tiene solo cuatro semanas. Su principal atractivo, que se mostró vívidamente en el último debate, es su vengativa enérgica dirigida contra la débil decencia de Joe Biden. Sin ese dominio, es difícil ver cómo puede ganar.

Un virus que ambos líderes ignoraron aún puede derribarlos.





