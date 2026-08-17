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Estudiar más tiempo, por menos tiempo

“¿Qué decisión vamos a tomar para que estudiar más tiempo, por menos tiempo, deje de ser una idea y se convierta en la forma en que preparamos a nuestros jóvenes?“.

    Álvaro Ramos
    Por

    CEO de Laureate Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El Estado diseña política pública, las empresas definen qué talento necesitan, y las instituciones educativas forman a quienes liderarán ese futuro". Foto: GEC
    "El Estado diseña política pública, las empresas definen qué talento necesitan, y las instituciones educativas forman a quienes liderarán ese futuro". Foto: GEC
    / CAROLINA URRA

    Mis abuelos fueron profesores. Crecí viendo que la educación no era un trámite, sino una forma de mirar el futuro. Años después, mi carrera me llevó por industrias muy distintas y cada cambio significó lo mismo: volver a aprender un lenguaje nuevo, un negocio nuevo, una realidad nueva. Esa experiencia me dejó una convicción: la educación superior necesita aprender a estudiar más tiempo, por menos tiempo. Más tiempo, porque aprender no termina con un título: seguimos actualizándonos toda la vida profesional. Por menos tiempo, porque la formación universitaria al inicio debe ser más ágil y enfocada en lo fundamental, para que el estudiante entre antes al mundo laboral y siga aprendiendo desde ahí.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.