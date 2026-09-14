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Euro 6: el Perú ya no tiene excusas para seguir postergando el aire limpio

“La política pública responsable no debería escoger entre empresa estatal y calidad ambiental. Debería hacer ambas cosas”.

    Patricia Iturregui Byrne
    Por

    Senadora de la República

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Diversos estudios muestran que la contaminación del aire está asociada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otras afecciones". Foto: Dante Piaggio / Archivo El Comercio
    "Diversos estudios muestran que la contaminación del aire está asociada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, entre otras afecciones". Foto: Dante Piaggio / Archivo El Comercio
    / DANTE PIAGGIO

    ¿Puede el Perú seguir postergando una norma ambiental cuando ya existen combustibles limpios disponibles en el mercado, capacidad de refinación para producirlos y una experiencia previa que demuestra que la transición gradual es posible? Mi respuesta es no.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.