Respirar aire limpio es un derecho elemental. Sin embargo, en nuestras ciudades nos hemos resignado a convivir con altos niveles de contaminación. Hoy tenemos una oportunidad concreta para cambiar esa realidad, mejorar la calidad del aire, transformar la movilidad y contribuir con la reducción de enfermedades respiratorias: asegurar la implementación de la norma Euro 6, que exige combustibles con menos de 10 partes por millón de azufre. No se trata solo de una norma técnica o de una obligación regulatoria, sino de una herramienta clave para acelerar la evolución de nuestro ecosistema de transporte hacia uno más eficiente, responsable y alineado con las exigencias del siglo XXI.

La norma Euro 6 representa un avance fundamental en la reducción de emisiones contaminantes. Esta tecnología permite disminuir considerablemente la liberación de óxidos de nitrógeno, material particulado y otros gases nocivos que hoy afectan directamente la salud de millones de peruanos, especialmente en zonas densamente pobladas. La aplicación de esta norma, tanto en los vehículos que ingresan al país como en el tipo de combustible que usamos, es una decisión que nos mueve hacia una movilidad más limpia y moderna.

Uno de los retos que enfrentamos está en la calidad del combustible disponible. No es posible alcanzar los beneficios del Euro 6 si no contamos con combustibles que estén a la altura de esa tecnología. Es un tema de coherencia técnica y de visión de país. Así como necesitamos vehículos nuevos con menores niveles de emisiones, también necesitamos un combustible que permita que esa tecnología funcione como debe ser. Confiamos en que PetroPerú, aunque aún hoy no esté preparada para producir esta tecnología, encamine sus inversiones y esfuerzos para cumplir con los nuevos plazos establecidos para su implementación a nivel nacional.

En paralelo, es fundamental atender el estado del parque automotor que ya circula por nuestras calles. Más del 50 % del parque vehicular en el Perú está compuesto por unidades con más de 14 años de antigüedad, lo que genera mayores niveles de contaminación, un mayor consumo de energía y un impacto significativo en la congestión del tránsito. Este panorama abre la oportunidad para implementar políticas activas de renovación vehicular, que incluyan mecanismos para el retiro de unidades antiguas y la promoción del ingreso de vehículos con tecnologías de bajas o cero emisiones. No es un proceso inmediato, pero es viable si se otorga al sector transporte y a la modernización del parque automotor la prioridad que requieren.

Transformar la movilidad requiere una visión sistémica. En el país se estima que existen más de 120 mil taxis formales y alrededor de 280 mil colectivos que operan en distintas regiones. Gran parte de estos colectivos debería ser reemplazada por sistemas de transporte masivo que utilicen tecnologías limpias y menos contaminantes, como la electromovilidad o el gas natural licuado (GNL). A su vez, muchos de los actuales conductores de colectivos podrían ser capacitados para operar estas nuevas unidades, ayudando así a reducir la grave escasez de choferes en el transporte público y de mercancías que afecta al país

Lo mismo ocurre con el transporte público masivo, que concentra cerca de 18 millones de viajes diarios en Lima y Callao. Apostar por tecnologías más limpias como Euro 6, GNL o la electromovilidad no solo genera beneficios ambientales, sino que también mejora la eficiencia operativa, reduce los costos de mantenimiento y, sobre todo, contribuye significativamente a la salud de quienes transitan por las calles y utilizan el transporte público a diario.

La transición hacia energías limpias, como la eléctrica o el hidrógeno, tomará tiempo y requiere inversiones en infraestructura que deben impulsarse con celeridad. Mientras tanto, acelerar el cambio hacia combustibles menos contaminantes, como los que cumplen con el Euro 6, el GNV y el GNL, es una tarea impostergable.

Las decisiones que tomemos hoy para transformar la movilidad en el país hacia un modelo sostenible no solo determinarán el aire que respiraremos mañana, sino también el tipo de sociedad que vamos a construir