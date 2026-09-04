Facultades y presupuesto: ¿cómo se convierten en resultados?

Negociación de facultades y debate del presupuesto 2027: poder para decidir y dinero para actuar. ¿Pero cómo el Estado convierte esas decisiones y recursos en resultados?

La pregunta parece operativa, pero es profundamente democrática, porque la democracia no consiste solo en elegir autoridades y limitar el poder; exige garantizar derechos. Linz y Stepan incluyeron entre las condiciones de una democracia consolidada una burocracia capaz de servir a un gobierno democrático. Un derecho que el Estado no puede hacer efectivo llega incompleto al ciudadano. Entre la decisión política y lo que recibe el ciudadano existe una estructura de implementación: instituciones, funcionarios, procesos, recursos y coordinación. Cuando esa estructura falla, no falla solo la administración; se debilita la capacidad de la democracia para cumplir lo que promete.

En inseguridad hay normas y operativos; frente a El Niño, mapas de riesgo y coordinación; para medicamentos, compras y distribución; frente a la minería informal, el Reinfo. El desafío es que produzcan resultados.

La gestión pública combina enfoques. La nueva gestión pública puso énfasis en eficiencia, metas, indicadores y desempeño. La nueva gobernanza pública amplía el foco: los problemas complejos obligan a articular instituciones, niveles de gobierno y actores hacia un resultado común. No reemplaza la conducción estatal; la hace más exigente. El Niño lo muestra. Se necesita conducción transversal, coordinación intergubernamental y responsabilidades claras. ¿Qué implica eso?

Primero, definir el resultado antes que el instrumento. En medicamentos, el objetivo no es adjudicar, sino que el paciente encuentre lo necesario. Segundo, construir la cadena de responsabilidades. Debe quedar claro qué aporta cada entidad, quién conduce, decide ante bloqueos y responde. Tercero, diagnosticar la barrera antes de crear otra norma. Algunas fallas son jurídicas; otras responden a información insuficiente, procesos defectuosos, recursos que no llegan o indecisión. Cuarto, dejar capacidad instalada para que equipos, información y aprendizajes sobrevivan al cambio de autoridades.

Al cierre de su primer mes, facultades y presupuesto pueden ampliar la capacidad del gobierno para decidir y actuar, pero no garantizan resultados. Convertirlos en resultados exige conducción política: prioridades claras, coordinación y capacidad para destrabar y exigir ejecución. Una buena administración pública no sustituye al liderazgo político; es la forma en que ese liderazgo convierte decisiones en derechos efectivos y hace posible que la democracia llegue al ciudadano.