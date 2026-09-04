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Facultades y presupuesto: ¿cómo se convierten en resultados?

“Al cierre de su primer mes, facultades y presupuesto pueden ampliar la capacidad del gobierno para decidir y actuar, pero no garantizan resultados”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga y especialista en alta dirección del Estado. Directora del Canal 12 Ángulos

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Negociación de facultades y debate del presupuesto 2027: poder para decidir y dinero para actuar. ¿Pero cómo el Estado convierte esas decisiones y recursos en resultados?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.