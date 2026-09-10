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Farmear aura: ritual de reconocimiento

“Tal vez esa sea la verdadera batalla que tenemos delante: aprender a ser vistos sin necesitar permanentemente la mirada de los otros para saber quiénes somos”.

    Fernando Lamas Delgado
    Por

    Docente de Psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "'Tener aura' no es muy diferente de aquello que antes llamábamos tener presencia, carisma o popularidad". | Foto: AFP
    "'Tener aura' no es muy diferente de aquello que antes llamábamos tener presencia, carisma o popularidad". | Foto: AFP

    En las últimas semanas, una expresión nacida en el lenguaje de los videojuegos y las redes sociales comenzó a ocupar también las calles: farmear aura. Dos jóvenes se enfrentan, hacen un gesto, adoptan una pose, realizan una caminata o protagonizan alguna ocurrencia, mientras el público determina —en tono de broma— quién ganó más “puntos”.

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