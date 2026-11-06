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FEN 2026: ¿cuánto nos costará llegar tarde?

“La resiliencia de nuestras ciudades no se construirá cuando bajen las aguas, sino en las decisiones estratégicas que tomemos hoy desde el sector público, la empresa privada y la academia”.

    Augusto Cáceres Rosell
    Por

    Decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte (UPN)

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Andina
    Foto: Andina

    El fenómeno de El Niño no empieza cuando una carretera queda bloqueada, una vivienda se inunda o una familia debe abandonar su hogar. Empieza mucho antes, cuando las alertas dejan de ser una posibilidad y se convierten en una oportunidad que no supimos aprovechar. Según cifras del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 85.000 personas han sido afectadas a nivel nacional, y 23 regiones se encuentran en estado de emergencia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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