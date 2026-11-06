FEN 2026: ¿cuánto nos costará llegar tarde?

El fenómeno de El Niño no empieza cuando una carretera queda bloqueada, una vivienda se inunda o una familia debe abandonar su hogar. Empieza mucho antes, cuando las alertas dejan de ser una posibilidad y se convierten en una oportunidad que no supimos aprovechar. Según cifras del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), más de 85.000 personas han sido afectadas a nivel nacional, y 23 regiones se encuentran en estado de emergencia.

La pregunta no debería ser únicamente cuánto nos costará El Niño, sino cuánto nos costará llegar tarde. De acuerdo con proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), el impacto de este fenómeno restaría un 0,9 % al PBI en el 2026 y pondría en riesgo cerca de 100.000 empleos. El impacto de un fenómeno climático no se mide solo en los recursos que se destinan a atender una emergencia, sino en las horas de trabajo perdidas, los servicios paralizados y las familias que ven reducida su capacidad de ingreso y bienestar.

Aunque se anuncian esfuerzos para fortalecer la preparación y la mitigación, la realidad muestra graves limitaciones. En la costa norte, una de las zonas más vulnerables del país, el presupuesto para la prevención de desastres se ha reducido en un 30% para este 2026. Si bien la asignación y ejecución de recursos son pasos cruciales, la prevención no puede depender únicamente de reacciones tardías o presupuestos ajustados a última hora. Anticiparse implica que gobiernos, empresas, comunidades y ciudadanos sepan qué hacer con la información que reciben y actúen antes de que el riesgo se convierta en daño.

Para eso, necesitamos desarrollar una verdadera cultura de prevención. Una que no aparezca únicamente cuando empiezan las lluvias o cuando veamos las primeras zonas afectadas, sino que forme parte de nuestras decisiones cotidianas y de la manera en que planificamos nuestras ciudades, nuestras inversiones y nuestros servicios. Prevenir también significa reconocer que el costo de prepararnos hoy puede ser mucho menor que el de reconstruir mañana.

Aquí la educación tiene un papel que va más allá de preparar profesionales para el mercado laboral. Las universidades también tenemos la responsabilidad de formar ciudadanos capaces de comprender los desafíos de su entorno y actuar frente a ellos. Preparar a un futuro ingeniero para diseñar infraestructura resiliente, a un profesional de la salud para responder ante una emergencia o a un especialista en gestión para tomar decisiones basadas en evidencia también es construir capacidad de prevención.

Superar la lógica de la emergencia exige transformar la información en acción. La resiliencia de nuestras ciudades no se construirá cuando bajen las aguas, sino en las decisiones estratégicas que tomemos hoy desde el sector público, la empresa privada y la academia. El fenómeno de El Niño nos exige dejar de ser espectadores de la coyuntura para convertirnos en gestores activos de nuestro propio desarrollo.