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Formalizar no es un discurso, es una hoja de ruta

“Una reforma [del ámbito laboral] no se agota en reconocer el problema: requiere mecanismos concretos, cronogramas verificables y entidades con capacidad para ejecutarlos”.

    Daniel Robles Ibazeta
    Por

    Abogado laboralista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Desde antes de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia de la República sostengo que los primeros 100 días del gobierno deben destinarse a una reforma laboral integral: una transición gradual entre regímenes, una Sunafil orientada a acompañar la formalización e incentivos tributarios concretos para quienes decidan formalizarse. Lo he planteado durante años porque la informalidad no es un problema coyuntural, sino el mayor obstáculo estructural para el crecimiento con equidad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.