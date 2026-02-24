El Comercio
Gobernar en cinco meses

“El Gabinete debe priorizar perfiles con experiencia en la alta dirección pública”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga. Presidenta de Propuesta País

    "Gobernar no es voluntarismo ni simple sentido común; tampoco equivale a la gestión privada". Ilustración: Víctor Aguilar
    La literatura comparada sobre cortoplacismo político advierte que cuando la permanencia en el poder es frágil, los gobiernos reducen su disposición a emprender reformas estructurales. El sistema premia la supervivencia inmediata y desincentiva el largo plazo. En el Perú, este sesgo no responde solo al calendario electoral, sino a un diseño institucional que ha debilitado la estabilidad presidencial.

