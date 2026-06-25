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Gobernar para el sur: desafío para las políticas públicas en el Perú

“El país no enfrenta una lucha entre derecha e izquierda: enfrenta una crisis de integración nacional”.

    Cesar Chaname-Zapata
    Por

    Especialista en gobierno y asuntos públicos, director de Máxime

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Sin gobierno efectivo para el sur y el centro del país, seguiremos 50% estructuralmente divididos". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Sin gobierno efectivo para el sur y el centro del país, seguiremos 50% estructuralmente divididos". Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú no solo está dividido, está estructuralmente empatado, y ello nos debe llevar a una reflexión profunda. Mas allá de quién gane las elecciones, lo que realmente importa es cómo lograr la gobernabilidad del país, entendida como la capacidad real para gobernar de forma sostenible: en pocas palabras, lograr la legitimidad en el ejercicio del poder.

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