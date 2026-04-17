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Gobernar y desaparecer: la maldición del partido de gobierno

“El acceso al poder no fortalece la vigencia del partido, sino que muchas veces acelera su deterioro”.

    Renzo Mazzei
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    Periodista

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    "Una explicación central de este patrón está en la desconexión entre el partido y la bancada parlamentaria, un problema persistente en la política peruana". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Una explicación central de este patrón está en la desconexión entre el partido y la bancada parlamentaria, un problema persistente en la política peruana". Ilustración: Giovanni Tazza

    En el Perú, ganar la presidencia rara vez ha significado fortalecer al partido que la conquista. Más bien, en las últimas dos décadas, llegar al gobierno suele marcar el inicio de su desgaste. El reciente caso de Perú Libre en las elecciones del 2026 lo confirma una vez más: el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en el 2021 ha quedado fuera del nuevo Congreso bicameral, sin representación parlamentaria.

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