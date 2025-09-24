Repensando el ‘career portfolio’ hacia el ‘skill portfolio’

A inicios del 2022 me encontré con el articulo “Why You Should Build a Career Portfolio (Not a ‘Career Path’)” de Harvard Business Review. Su propuesta inicial rompía con la idea de que solo se progresa escalando jerarquías y que la carrera laboral es algo lineal, y propone el llamado portafolio de carrera, donde tus experiencias, roles y habilidades forman tu identidad profesional. A diferencia de la trayectoria profesional que depende de escalar roles y definida por quienes te contratan, un portafolio de carrera es diseñada por uno mismo. Más aún, permite crear esta narrativa única de quien es cada uno, más allá de tu rol actual.

Personalmente, me hizo mucho sentido. Al ser bachiller en Comunicaciones, con experiencia debatiendo en Harvard con abogados y financieros, trabajando en Recursos Humanos en una empresa de tecnología, habiendo hecho prácticas en marketing y tras haber sido seleccionada en una beca de liderazgo educacional en Japón, no veía mucha linealidad en mi carrera, menos aún cohesión con la noción preconcebida de lo que se espera de un egresado de Comunicaciones.

Este artículo de April Rinne fue crucial para crear una narrativa de mi carrera y utilizar como herramienta de navegación laboral el portafolio de carrera. Tres años después, el panorama ha cambiado. La automatización de tareas ha transformado el panorama laboral, ya no es un hipotético. La mitad de los empleadores planea reorientar sus negocios en respuesta a la IA, dos tercios planean contratar talento con habilidades específicas en IA (Informe sobre el Futuro del Empleo 2025, Foro Económico Mundial).

La IA generativa está transformando los roles, lo que abre la necesidad de replantear el ‘career portfolio’ (o portafolio de carrera). April Rinne mostraba un portafolio construido a partir de roles diversos: autora, conferencista, futurista, abogada, guía de senderismo. Sin embargo, cuando la narrativa se centra únicamente en cargos, se reduce la capacidad de hacer un verdadero pívot. Esto ocurre dado que hoy vemos funciones que se transforman o desaparecen con rapidez, y eso hace que un portafolio basado solo en títulos profesionales pueda volverse frágil. El desafío ya no es acumular experiencias laborales, sino destacar las habilidades que se mantienen vigentes y permiten reinventarse en cualquier contexto.

Por esta razón, la evolución natural del portafolio de carrera es el portafolio de habilidades. Según World Economic Forum, los trabajadores pueden esperar que el 39% de sus habilidades existentes se transformen o queden obsoletas durante el período 2025-2030. Mientras que el 40 % prevé reducir su plantilla cuando la IA pueda automatizar tareas.

Logros que de repente de acá a cinco años no hacen mucho sentido, y proyectos específicos que de repente de acá a cinco años van a ser automatizados por la IA. Mientras que el portafolio de habilidades es modular, es dinámico, y es centrado en capacidades transferibles. Entonces, se puede hablar de qué habilidades concretas has aplicado y cómo las puedes recombinar según el reto o según el rol del futuro. Por ejemplo, cómo mi experiencia liderando proyectos de gestión de cambio a nivel global se traduce en habilidades de gestión de ‘stakeholders’ y ‘enablement’ de equipos.

Es importante notar que, para que un portafolio de habilidades tenga verdadero valor, no basta con enlistar competencias de manera aleatoria, es clave ubicarlas dentro de dominios claros y consistentes. El marco “Explore SEL” del EASEL Lab, dentro del Harvard Graduate School of Education, presenta este año que la fragmentación actual, donde cada empresa o consultora inventa sus propios nombres, genera confusión y dificulta la comparación entre marcos. En cambio, si categorizamos habilidades bajo dominios comunes (Cognitivo, Emoción, Social, Valores, Perspectivas e Identidad), logramos un lenguaje compartido que permite alinear nuestras trayectorias profesionales.

A esto se suma que las plataformas de reclutamiento ya utilizan IA para realizar ‘skills-based matching’, lo que impulsa aún más la necesidad de visibilizar habilidades en inventarios dinámicos, y que el propio portafolio de habilidades funciona como una narrativa de ‘reskilling’, mostrando no solo lo que ya dominas sino también en qué te estás entrenando y cómo evoluciona tu curva de aprendizaje. Otro punto crucial es que es muy basado en métricas, lo que da objetividad al portafolio de habilidades y permite validar resultados. Data respalda el uso de la habilidad, y acompaña a el rol.

Esto no significa que los roles no sean importantes. Pero, entendiendo que muchos roles serán depreciados en el futuro y avanzaremos hacia una ola de ‘reskilling’ y traslado de roles, la habilidad es la puerta de entrada con demostración de resultados. En el ‘skill portfolio’, los roles se vuelven viñetas de tus habilidades. Tus resultados se vuelven formas en las que las habilidades se dan a conocer. En este puedes demostrar cómo realizar un pívot a otro rol. El desafío para todos será aprender a narrar no solo lo que hacemos, sino lo que sabemos hacer y cómo podemos reaprender.

En un mundo donde los roles cambian, las industrias se transforman y la IA redefine lo posible, el verdadero diferenciador será nuestra capacidad de visibilizar y cultivar nuestras habilidades. El portafolio de habilidades cambia el juego, se convierte en la historia viva de cómo nos adaptamos, aprendemos y creamos valor en tiempos de cambio.