El hielo se va, por Katrin Jakobsdottir

Eyjafjallajokull, el sexto glaciar más grande de Islandia, ganó reconocimiento mundial cuando el volcán que acechaba debajo de él entró en erupción en el 2010. Un glaciar menos conocido es Ok, que se encuentra en la cima de una montaña en el oeste de Islandia. Pero Ok ya no es un glaciar.

El campo de hielo que cubría la montaña en 1900 –cerca de seis millas cuadradas– ahora ha sido reemplazado por un lago de cráter. Ciertamente es hermoso, pero la desaparición de Ok es otro testimonio más del cambio climático global irreversible.

Los glaciares cubren el 11% de Islandia y podrían verse como termómetros visuales. Han crecido y contraído a lo largo de la historia registrada, lo más probable es que hayan alcanzado su tamaño máximo alrededor de 1890, pero desde entonces se han retirado gradualmente, con solo cortos períodos de reversiones.

Pero si la nueva belleza reemplaza a la antigua, ¿la desaparición de estos glaciares es importante para alguien que no sea islandés y visitante amante del hielo?

Una Islandia sin hielo no es un fenómeno aislado. Los glaciares se están derritiendo en todo el mundo, contribuyendo enormemente al aumento del nivel del mar. Los glaciares del Himalaya ayudan a regular el suministro de agua de una cuarta parte de la humanidad. Los sistemas naturales serán interrumpidos. El gran deshielo también descongelará vastas áreas de permafrost, liberando metano, un potente gas de efecto invernadero. El derretimiento de las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida, a largo plazo, dará como resultado decenas de pies de elevación del nivel del mar.

Desde Florida hasta Bangladesh, desde Shanghái hasta Londres, las comunidades y los medios de vida ya están amenazados. Incluso si las emisiones mágicamente llegaran a su fin hoy, los glaciares tropicales, que se encuentran en lugares como la Cordillera de los Andes y el este de África, pueden no salvarse. Los glaciares de latitud media pueden sobrevivir al calentamiento de 2,7 grados Fahrenheit pero no 3,6 grados. La mayoría de los casi 200.000 glaciares de la tierra pertenecerán a libros de historia, al igual que Ok, a menos que hagamos algo al respecto y lo hagamos ahora.

Tenemos una buena posibilidad de evitar una catástrofe si seguimos calentando dentro de un límite de 2,7 grados Fahrenheit. Nuestras posibilidades disminuyen significativamente con 3,6 grados de calentamiento.

Como primera ministra de Islandia, estoy decidida a que mi gobierno desempeñe su papel. Actualmente estamos ejecutando el primer plan de acción totalmente financiado de Islandia, con el objetivo de neutralidad de carbono para el 2040 a más tardar. Islandia ha descarbonizado la producción de energía, y estamos trabajando para lograr un transporte más ecológico.

En todas nuestras acciones contra el cambio climático, debemos luchar por la justicia climática. Los derechos humanos, la justicia social y la igualdad de género están intrínsecamente relacionados con la lucha porque el cambio climático afecta más a los menos privilegiados que a los privilegiados. Hemos pedido la integración de las preocupaciones de género en las políticas ambientales mundiales, incluido el funcionamiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El papel de las mujeres como cuidadoras principales y proveedoras de alimentos y combustible las hace más vulnerables a las inundaciones, la sequía y otras consecuencias del cambio climático.

Unimos esfuerzos para evitar futuras despedidas de todos los glaciares del mundo. Grandes y pequeñas naciones, empresas y gobiernos, individuos y comunidades, todos debemos desempeñar nuestro papel. Sabemos lo que está sucediendo y lo que hay que hacer. Ayúdenos a mantener el hielo en Islandia.

–Glosado y editado–

© The New York Times